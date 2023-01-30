В пятницу, 27 января, рубль укрепился к юаню и подешевел к валютам недружественных стран. Пара доллар/рубль повысилась на 0,28%, до 69,46 руб., евро/рубль — на 0,09%, до 75,49 руб.

Рублевые пары сохраняли движение в узком ценовом диапазоне до открытия американской сессии. Торги проходили на пониженных объемах, поэтому к закрытию дня ослабление рубля было незначительным. Юань ежедневно продает ЦБР, поэтому укрепление рубля против него выглядело логичным.

В последний торговый день минувшей недели баррель Brent подешевел на 1,57%, до $86,33. Снижение котировок можно связать с предстоящей встречей ОПЕК+ и укреплением доллара. В понедельник, 30 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,22. На сегодня приходится пик налоговых выплат, после чего рубль потеряет поддержку от налогового периода. Внимание трейдеров переключилось на заседание ФРС США и встречу ОПЕК+, которые пройдут 1 февраля. От ФРС рынки ожидают повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% годовых. От альянса нефтепроизводителей ждут сохранения уровня квот. 3 февраля Банк Англии и ЕЦБ примут решения по процентным ставкам. От обоих банков ожидается повышение ставок на 50 б.п.

Новая неделя насыщена на важные события и обещает повышенную волатильность по нефти и иностранным валютам на рынке Форекс. Интервенции ЦБ России не оказывают заметного влияния на рублевые пары. От пары доллар/рубль ожидаем умеренного роста до 70,50 руб., евро/рубль — до 76,40 руб., юань/рубль — до 10,50 руб.

Рынок нефти открылся ростом. Атака беспилотников на военные объекты Ирана привела к небольшому ценовому скачку. Повышение котировок было недолгим. Цена перешла в отрицательную область. Техническая картина начинает указывать на продолжение падения цен до уровня до $83,70. Технический фактор может доминировать до среды, пока не завершится пресс-конференции Дж.Пауэлла. Если покупатели каким-то чудом смогут защитить уровень $85,50, то можем вернуться к $88,60.

С 1 февраля текущего года Россия запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Спекулянты игнорируют запрет, поскольку нет полного понимания как будет работать механизм потолка цен на российскую нефть.

Индекс Мосбиржи 1,04%, до 2189,35 п., индекс РТС — на 0,66%, до 992,37 п. Индекс Мосбиржи держится в диапазоне 2155-2200 п.п. шесть дней. Покупатели подготовили плацдарм, чтобы пройти сопротивление 2200 п. У них есть сутки, что закрепиться выше него, иначе возрастут риски тестирования поддержки 2155. Кто из участников рынка будет активнее, тот и победит.