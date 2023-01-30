На предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков выступит заседание ФРС США. Скорее всего американский регулятор повысит ставку на 25 б.п., что уже заложено в котировки активов и не станет стимулом для направленного движения. При этом инвесторы сфокусируются на комментариях, сопутствующих данному решению, в которых будут искать указания на ожидания регулятора по инфляции и возможные дальнейшие шаги в рамках денежно-кредитной политики. В последнее время инфляция демонстрировала активное замедление, что давало инвесторам надежду на более мягкий подход ФРС к подъему ставки. Однако если тренд на замедление инфляции прервется, инвесторы вновь могут начать закладывать в котировки подъем ставки в США выше 5% и удержание ее на повышенном уровне на протяжении 2023 года, что негативно для рисковых активов. Также отметим, что на этой неделе пройдет и заседание ЕЦБ, где европейски регулятор может поднять ставку на 50 б.п. От ЕЦБ инвесторы также будут ожидать указания на дальнейшие шаги в рамках ДКП.

В рамках недели отметим и большой блок важной макроэкономической статистики. Так, существенное влияние на рыночную ситуацию могут оказать данные по ВВП Германии, предварительные показатели инфляции в Еврозоне, окончательные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне подъема ставок, а также статистику по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях в Штатах. Плюс к этому, инвесторы продолжат следить за отчетами компаний в США — результаты и прогнозы, публикуемые компаниями, могут оказывать влияние как на динамику отдельных секторов, так и рынков в целом.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня утром теряют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь чуть выше 86 долларов за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи вырос на 1%, поднявшись в район 2 189 пунктов. Сегодня утром, учитывая внешний фон, продажи в наших акциях могут активизироваться, что приведет к компенсации части пятничного роста. Однако в ходе сессии, в случае улучшения ситуации в ценах на нефть, «быки» могут попытаться перехватить инициативу и вывести рынок выше двойного сопротивления в виде среднесрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов апреля прошлого года и уровня 2 200 пунктов. В случае преодоления данного сопротивления можно будет говорить об активизации сценария дальнейшего восстановления нашего рынка с возможными целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань подтягиваются на 0,2% и 0,3%, поднявшись до 69,6 и 10,29 рубля соответственно, евро прибавляет символические 0,03%, торгуясь в районе 75,5 рубля. В ходе сессии давление на национальную валюту может сохраниться, а поводом станет сокращение поддержки рубля со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат. Частично нивелировать негативные тенденции в рубле будут продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В сложившихся обстоятельствах, в ближайшие сессии пара доллар/рубль может попытаться выйти выше 70 рублей и закрепиться над данной отметкой.