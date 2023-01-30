МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5,7% 4,9%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь) 5,5% 4,7%
12:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2022) 1,2% 0,8%
12:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 0,4% 0%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Русгидро — операционные результаты за 4кв2022/2022    
  RUB РусАгро — операционные результаты за 4кв2022/2022    
  RUB Банк ВТБ — ВОСА (реестр закрыт 08.01.2023, в заочной форме, об увеличении УК Банка путем допэмиссии)    
  RUB Газпром нефть — СД (об актуализации ключевых рисков ПАО и Группы по итогам 1П2022 и мерах по управлению рисками с учетом текущей геополитической и макроэкономической ситуации)    
  RUB Иркутскэнерго — СД (согласие на сделку с заинтересованностью с Иркутскэнергосбытом и определение ее цены, утверждение положения о кредитной политике на 2023)    