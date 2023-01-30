2023-01-30T09:23:11+03:00
2023-01-30T09:23:11+03:00
2023-01-30T09:23:11+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230130/839621343.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 января
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Ожидаемые в понедельник, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 11:00
EUR
Испания — Индекс... ПРАЙМ, 30.01.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5,7%
|4,9%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|5,5%
|4,7%
|12:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2022)
|1,2%
|0,8%
|12:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|0,4%
|0%
Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Русгидро — операционные результаты за 4кв2022/2022
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|RUB
|РусАгро — операционные результаты за 4кв2022/2022
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|RUB
|Банк ВТБ — ВОСА (реестр закрыт 08.01.2023, в заочной форме, об увеличении УК Банка путем допэмиссии)
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|RUB
|Газпром нефть — СД (об актуализации ключевых рисков ПАО и Группы по итогам 1П2022 и мерах по управлению рисками с учетом текущей геополитической и макроэкономической ситуации)
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|RUB
|Иркутскэнерго — СД (согласие на сделку с заинтересованностью с Иркутскэнергосбытом и определение ее цены, утверждение положения о кредитной политике на 2023)
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