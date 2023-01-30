Индекс МосБиржи завершал прошлую неделю уверенным ростом. В пятницу он прибавил 1%. Ключевым препятствием по-прежнему выступает район 2200 п. В случае его преодоления далее движение наверх может ускориться. Повышенный спрос отмечается в металлургии и угольщиках за исключением золотодобывающих компаний.

Количество резких движений на высоких оборотах в третьем эшелоне только лишь увеличивается. Каждый день новые имена. В пятницу выстрелили ИСКЧ, НПО Наука, Наука-Связь. Последние два, видимо, просто из-за созвучности названий.

Спрос в Сургутнефтегазе

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подскочили на 7% в пятницу. Спрос появился после анонса заседания совета директоров 31 января. В его повестке есть вопрос «Об участии в других организациях». Никаких официальных подробностей о том, что это за пункт, не было. Но этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить спекулятивный импульс в акциях.

Инвесторы помнят о наличии гигантской денежной позиции компании и готовы отыгрывать заранее любые намеки на какое-либо их использование (покупку других активов, например). Но пока никакой информации о намерениях Сургутнефтегаза не поступало.

Началась коррекция в Полиметалле

Акции компании показали самый слабый результат в индексе, потеряв 3,4%. Это движение после пяти сессий непрерывного роста воспринимается в качестве стандартной коррекции. За четыре месяца котировки выросли на 120%. Откат на фоне технической перекупленности выглядит оправданным. В то же время потенциал для роста в сторону 500 руб. сохраняется. От глубокой просадки бумаги могут сдерживать ожидания будущей перерегистрации Полиметалла в Казахстане, а также сильные операционные результаты.

В США важные уровни

Последние шесть сессий подряд индекс S&P 500 поднимается в течение сессии, что отражает силу покупателей. В результате в пятницу он вплотную приблизился к отметке 4100 п., которая ранее дважды останавливала волны роста. Около этого уровня возможно торможение, но в случае пробоя появится еще один важный сигнал в пользу слома продолжительного нисходящего тренда.

Сезон отчетов

На текущий момент свои отчеты опубликовало порядка 30% компаний из состава индекса S&P 500. По расчетам FactSet, чистая прибыль 69% из них оказалась выше прогнозов аналитиков. По выручке ожидания превысили 60% компаний. На этой неделе в фокусе отчеты крупных технологических гигантов в четверг: Apple, Alphabet и Amazon.

Заседание ФРС

В среду ФРС опубликует решение по ключевой ставке, а Джером Пауэлл выступит с речью и примет участие в пресс-конференции. Перед заседанием на рынке сложился полный консенсус, что регулятор повысит ставку на 25 б.п. до уровня 4,50-4,75%. В базовом сценарии в будущем возможно еще одно повышение на 25 б.п., после чего цикл ужесточения завершится.