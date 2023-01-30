Старт торгов на Гонконгской бирже после праздничной недели начался с коррекции. Сильнее всего теряли компании технологического сектора. Снижение индекса Hang Seng (HSI) уже давно назрело как с технической, так и с фундаментальной стороны.

Несмотря на все разговоры о перспективности рынка китайских акций, исходя из исторической динамики базовых мультипликаторов, на текущих уровнях (HSI 22 500 п.) он стал дорогим. В среднесрочной перспективе возможен рост до 24 500 п., но сначала нужна коррекция и улучшение финансовых показателей компаний.

За время празднования китайского Нового года экономическая активность постепенно восстанавливалась, но по многим показателям результаты еще далеки допандемийных уровней. Количество туристических поездок составило 308 млн., что около 89% от уровней 2019 г. Расходы туристов составили 375,8 млрд юаней (73% от 2019 г.). Общий пассажиропоток за время праздничных выходных достиг 2,5 млрд, что было на уровне 54% от 2019 г.

Крайне позитивным фактором выглядит рост общего потребления на 12,2% г/г к 2019 г. На основе данных крупнейших 480 торговых центров КНР продажи в моллах достигли 12,7 млрд юаней при 160 млн посещений — около 115% от уровней 2019 г. Кассовые сборы кинотеатров также превзошли 2019 г. Но стоит отметить, что отложенный спрос был одним из главных драйверов.

Совокупный объем избыточных сбережений домохозяйств, сформировавшийся за время пандемии, составляет 8% от располагаемого дохода (около 5 трлн юаней). Высвобождение части данных средств будет одним из главных драйверов роста потребления в этом году, но для этого должна вырасти уверенность самих потребителей.

В течение недели коррекция индекса HSI, по нашим оценкам, продолжится, поэтому к покупкам стоит вернуться несколько позже. Среднесрочными целями для снижения являются 20 900 п. и 19 700 п.