МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 31 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь) 1,35 1,36
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 0,2% -1,2%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 2,5% 3%
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь) 0,5% 0,5%
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,4% -0,3%
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (январь) 42,6  
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 47 49,8
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (январь) 41,6 52
9:30 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (декабрь) 0,5% 1%
9:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 0,2% 0,1%
9:30 EUR Франция — ВВП (г/г) 1%  
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,1% 0,4%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,1% 0,5%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) -0,1%  
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (январь) -13 тыс 5 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (январь) 5,5% 5,5%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 0,3% -0,1%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 2,3% 2,2%
13:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 4%  
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 8,6% 9,2%
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,8% 1%
16:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2022) 1,2% 1,1%
16:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 3,1% 3,5%
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (ноябрь) 0,1% 0,1%
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (ноябрь) 8,6% 6,9%
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь) 45,1 44,9
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (январь) 108,3 109
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 4кв2022/2022    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ВОСА — 20.01.2022) 17,71 (1П2021) + 0,82 (фин) — див-д 2021 9,68 (1П2022) + 6,78 (9м2022) — див-д 2022
  RUB Газпром нефть — СД (об участии членов Правления ПАО в органах управления других организаций)    
  RUB Сургутнефтегаз — СД (вопрос включения кандидатов в список для голосования по выборам в СД)    
  RUB Иркутскэнерго — СД (согласие на сделку с заинтересованностью с Иркутскэнергосбытом и определение ее цены, утверждение положения о кредитной политике на 2023)    