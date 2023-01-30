События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 января
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 31 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь)
|1,35
|1,36
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|0,2%
|-1,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|2,5%
|3%
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь)
|0,5%
|0,5%
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,4%
|-0,3%
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (январь)
|42,6
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|47
|49,8
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (январь)
|41,6
|52
|9:30
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (декабрь)
|0,5%
|1%
|9:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|0,2%
|0,1%
|9:30
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|1%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,1%
|0,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,1%
|0,5%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|-0,1%
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (январь)
|-13 тыс
|5 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (январь)
|5,5%
|5,5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|0,3%
|-0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|2,3%
|2,2%
|13:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|4%
|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|8,6%
|9,2%
|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,8%
|1%
|16:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2022)
|1,2%
|1,1%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|3,1%
|3,5%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (ноябрь)
|8,6%
|6,9%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь)
|45,1
|44,9
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (январь)
|108,3
|109
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 4кв2022/2022
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ВОСА — 20.01.2022)
|17,71 (1П2021) + 0,82 (фин) — див-д 2021
|9,68 (1П2022) + 6,78 (9м2022) — див-д 2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (об участии членов Правления ПАО в органах управления других организаций)
|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (вопрос включения кандидатов в список для голосования по выборам в СД)
|RUB
|Иркутскэнерго — СД (согласие на сделку с заинтересованностью с Иркутскэнергосбытом и определение ее цены, утверждение положения о кредитной политике на 2023)
https://1prime.ru/experts/20230130/839628940.html