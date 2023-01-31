В понедельник, 30 января, по итогам торгов рублевые пары закрылись ростом. Рубль оказался под давлением на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность из-за завершения налогового периода, а также падения цен на нефть. Предложение иностранной валюты снижается вследствие сокращения экспортной выручки и сохранения большого дисконта на российскую нефть. Пара доллар/рубль повысилась на 1,36%, до 70,40 руб., евро/рубль — на 1,41%, до 76,56 руб., юань/рубль — на 1,41%, до 10,40 руб.

Во вторник, 31 января, утренние торги открылись снижением по рублю. Пара доллар/рубль повышалась до 70,83 руб., евро/рубль — до 76,84 руб. В центре внимания трейдеров находятся встреча ОПЕК+ и заседание ФРС США (1 февраля). По данным CME Group, ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых c вероятностью 99,1%. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС оказывает давление на нефтяные котировки через укрепление доллара.

Продавцы решили прикрыть длинные позиции позиции в ожидании результатов встречи ОПЕК+, игнорируя новости из Ирана и обещания властей КНР простимулировать спрос. Здесь, скорее всего, больше сработал технический фактор, поскольку 27 января сформировалась свечная формация, указывающая на снижение котировок. На рынках работают роботы, которые заточены на технический анализ, поэтому продажи возрастают против внешнего фона при появлении торгового сигнала.

Цена на Brent приблизилась к поддержке $83,80. Если покупатели не защитят ее, падение ускорится до зоны $81,00 — 82,00. По доллару сопротивлением выступает зона $71,00 — $71,20. Как только покупатели возьмут ее под контроль, начнется подготовка к штурму уровня 73 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,69%, до 2204,41 п. Индекс РТС упал на 0,50%, до 987,39 п. на фоне ослабления рубля. Индекс Мосбиржи находится чуть выше верхней границы диапазона 2155 — 2200 п.п. При дальнейшем ослаблении рубля к доллару значение индекса IMOEX продолжит восходящее движение в направлении 2230 п.