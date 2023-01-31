В понедельник нефтяные фьючерсы открыли торги скачком на 1,3%. Причиной стали новости о взрывах в Иране, где ряд оборонных объектов были атакованы беспилотниками. Ближневосточные СМИ обвиняют не то Израиль, не то США, в то время как иранская авиация была поднята по тревоге в небо.

Обострение напряженности в Персидском заливе традиционно провоцирует волатильность на рынке нефти. Дело в том, что в регионе, раздираемом тлеющими конфликтами, добывается около трети всей нефти мира. Вооруженные столкновения часто приводят к повреждению объектов нефтегазовой инфраструктуры, что провоцирует перебои с добычей и поставками. Пожалуй, наиболее яркий прецедент произошел в Саудовской Аравии в 2019 г., когда из-за атаки на НПЗ на паузу встала добыча 5 млн б/с или 5% от всего мирового предложения.

Сегодня Иран добывает около 2,7 млн б/с. Повреждение нефтегазовой инфраструктуры может серьезно повредить поставкам, поскольку страна находится под санкциями, и отдельные технологические узлы может быть непросто восстановить. При этом пока нельзя сказать, насколько значимыми были события последних дней и будут ли атаки повторяться. Вооруженные столкновения в регионе происходят с завидной регулярностью, но большинство из них носит разовый характер. Судя по динамике цен на нефть, участники рынка ожидают именно такого развития событий. Если новых прецедентов не произойдет, то новости из Ирана могут очень быстро выйти из фокуса рынка.