Российский рынок акций продолжает подъем. Во вторник все сектора закрывались в плюсе. Движение наверх по индексу МосБиржи происходит при нейтральном фоне, что уже само по себе является позитивным сигналом.

Из тяжелых бумаг рост индекса в значительной степени обеспечили акции Сбербанка (+3%) и Яндекса (+5,8%). Обороты торгов при этом подскочили до 40 млрд руб. — это максимум за два месяца. При спокойном внешнем фоне подъем индекса может продолжиться.

Внезапные результаты Совкомфлота

Компания неожиданно раскрыла цифры за 9 месяцев 2022 г., тогда как ранее все отчеты были на паузе. Результаты оказались сильными. Совкомфлот заработал $321 млн прибыли ($20,2 млн годом ранее). Выручка за тот же период составила $1395 млн (+20% г/г). Чистый долг был на уровне $809 млн (-66% г/г) — такое снижение может связано с продажей части флота. Подробных данных не было представлено.

Отчетность Совкомфлота может поддержать акции, которые в шестой раз за последний год пытаются подняться выше 45-47 руб. Публикация результатов за 9 месяцев намекает на то, что вскоре появится и итоговый годовой отчет. Кроме того, положительный финансовый результат указывает на возможность выплаты дивидендов, ведь Совкомфлот является госкомпанией. За 9 месяцев при направлении акционерам 50% чистой прибыли дивдоходность могла бы быть почти 10%.

Отчет ОКЕЙ

Компания опубликовала крайне слабый операционный отчет за IV квартал 2022 г. Выручка выросла всего на 2,9% при гораздо более высокой инфляции. Проблема в гипермаркетах — в них выручка рухнула на 5,3%. Поведение потребителей сильно меняется по мере того, как у гипермаркетов не остается преимущества по ценам относительно магазинов у дома.

В то же время активно растет сеть дискаунтеров ДА! (+37% по выручке), но это направление пока еще не может полностью компенсировать спад гипермаркетов. В этих условиях от акций ОКЕЙ в ближайшей перспективе сложно ждать динамики сильнее рынка.

Заседание ФРС

Сегодня американский регулятор почти наверняка повысит ключевую ставку на 25 б.п., до диапазона 4,50-4,75%. Такое решение всеми ожидаемо и уже заложено в рыночные котировки. Участников рынка больше волнует выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и его оценки того, где будет пик ключевой ставки.

Акции снова выросли

Во вторник все отраслевые индексы на рынке акций США закрывались в плюсе. В преддверии заседания индекс S&P 500 отыграл просадку предыдущей сессии и снова приблизился к ключевому препятствию на 4100 п. Если оно будет пройдено, то возможен еще один импульс роста в сторону 4300 п.

Решение ОПЕК+

Сегодня состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Это будет не общая министерская встреча, а только членов комиссии по мониторингу (8 из 23 стран картеля). Полноценное заседание ОПЕК+ будет только 4 июня.

Вероятно, консультативный комитет даст рекомендацию о дальнейшем сохранении квот на добычу нефти на прежних уровнях. Реакция котировок Brent на такие действия предположительно будет нейтральной.