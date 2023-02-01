По итогам января рубль показал практически нулевую динамику к доллару США. Доходность составила 0,11%. К евро и китайской валюте рубль подешевел на 2,22% и 4,40% соответственно. В последний день месяца пара доллар/рубль снизилась на 0,83%, до 69,82 руб., евро/рубль — на 0,80%, до 75,94 руб., юань/рубль — на 0,55%, до 10,34 руб. Никаких новостей за укреплением рубля не стояло. Просто наблюдалась коррекция после шестидневного ослабления.



Во вторник торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара повышался до отметки 70,83 руб., курс евро — до 76,84 руб. На американской сессии рубль отыграл утренние потери, усилив темпы роста к закрытию вечерней сессии.



В среду, 1 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $85,64 за баррель. Покупателям удалось остановить продавцов через поглощение предложения и на время нивелировать медвежьи настроения перед важными событиями. Границами ценового диапазона являются уровни $83,75 — $89,00. При благоприятном исходе встреч ОПЕК и ФРС США высока вероятность теста верхней границы канала. Поддержка остается на уровне $81,20.



Помимо встречи ОПЕК и заседания ФРС США, с сегодняшнего дня начинает действовать запрет на поставки нефти странам, устанавливающим ценовой потолок. Чтобы понять, как будет работать механизм потолка на нефть и нефтересурсы, потребуется около месяца.



Высокую волатильность на нефтяном рынке ожидаем после 16:00 мск. Сначала трейдеры отреагируют на результаты ОПЕК+. В 18:00 мск выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе в США. Показатель важный для ФРС, но эффект может быть отложен на 22:30 мск, пока не пройдет пресс-конференция главы ФРС Дж. Пауэлла.



Утренняя сессия на Мосбирже открылась снижением по рублю. Курс доллара восстановился до 70,22 руб. Участники локального валютного рынка ожидают новых факторов для активных действий. От ФРС ожидают, что ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,50-4,75% годовых. До пресс-конференции свое решение по квотам озвучит альянс ОПЕК+. Ожидаем дальнейшее ослабление рубля и умеренного роста пары доллар/рубль до 71,00 руб. с ближайшим ключевым сопротивлением 72,50 рублей за доллар.



Индекс Мосбиржи повысился — на 0,96%, до 2225,60 п., индекс РТС — на 1,40%, до 1001,23 п. Сильный рост отмечался в IT и финансовом секторах.

Техническая картина очень позитивная для продолжения роста. Для индекса Мосбиржи сопротивлением выступает зона 2225-2230 п.п. После нее можно перемещать индекс на 2250 п. Чем выше будет активность покупателей на российском фондовом рынке, тем выше вероятность нового ралли по акциям в первой половине февраля.