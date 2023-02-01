МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,378 млн барр 6,33 млн барр (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (январь) 49,2 49,2 (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (январь) -0,1% -0,3%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (январь) 2,8% 1,9%
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 46,4 48
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 48,5 49,6
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 50,8 50,8
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 47 47
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 48,8 48,8
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 46,7 46,7
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,3% 0,1%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5,2% 5,4%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 9,2% 9%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,4% -0,3%
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (декабрь) 6,5% 6,5%
13:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 2,3%  
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь) 235 тыс 170 тыс
16:45 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 46,8 46,8
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь) 51,4 49,5
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь) 48,4 48
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь) 10,458 млн барр 10,23 млн барр
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 0,533 млн барр -1 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 4,267 млн барр  
22:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 4,5% 4,75%
22:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
22:30 USD США — Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (январь) 53 52,6
  RUB ММК — операционные результаты за 4кв2022    
  RUB Газпром нефть — СД (план работы на 1П2023)    