События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 февраля
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,378 млн барр
|6,33 млн барр (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (январь)
|49,2
|49,2 (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (январь)
|-0,1%
|-0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (январь)
|2,8%
|1,9%
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|46,4
|48
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|48,5
|49,6
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|50,8
|50,8
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|47
|47
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|48,8
|48,8
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|46,7
|46,7
|13:00
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,3%
|0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5,2%
|5,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|9,2%
|9%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,4%
|-0,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (декабрь)
|6,5%
|6,5%
|13:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|2,3%
|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
|235 тыс
|170 тыс
|16:45
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|46,8
|46,8
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь)
|51,4
|49,5
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь)
|48,4
|48
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь)
|10,458 млн барр
|10,23 млн барр
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|0,533 млн барр
|-1 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|4,267 млн барр
|22:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|4,5%
|4,75%
|22:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|22:30
|USD
|США — Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (январь)
|53
|52,6
|RUB
|ММК — операционные результаты за 4кв2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (план работы на 1П2023)
https://1prime.ru/experts/20230201/839648846.html