Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие индексы прибавляют в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста днем ранее, сегодня корректируются, теряя до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 85,6 доллара за баррель.

При этом сегодня рынки ожидает насыщенный день. В первой его половине внимание инвесторов будет обращено на блок макроэкономической статистики — оказать влияние на динамику рынков может публикация данных по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которая покажет настроения бизнеса в данном секторе на фоне роста процентных ставок, а также предварительные данные по инфляции в Еврозоне. Вечером же инвесторы будут ожидать решения ФРС США по ставке. Предполагается, что американский регулятор поднимет ставку на 25 б.п., и этот шаг уже заложен в котировки активов. При этом комментарии, сопутствующие решению могут стимулировать направленное движение — в комментариях рынки будут искать указания на ожидания ФРС по инфляции и траектории процентной ставки на горизонте текущего года.

По итогам вторника индекс Мосбиржи вырос на 1%, закончив сессию в районе 2 226 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях за счет поддержки со стороны внешнего фона. При этом отмечаем, что в начале этой недели индекс Мосбиржи смог пробить двойное сопротивление в виде среднесрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов апреля прошлого года, и уровня 2 200 пунктов, что говорит в пользу роста вероятности развития сценария восстановления с целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов. Для подтверждения развития данного сценария рынку необходимо закрепиться выше 2 200 пунктов и преодолеть максимумы ноября прошлого года, установленные чуть выше 2 250 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,5% и 0,4%, торгуясь в районе 70,1 и 76,2 рубля соответственно, китайский юань подтягивается на 0,3%, поднявшись до 10,38 рубля. Сегодня в ходе сессии давление на национальную валюту может сохраниться, чему способствует пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В результате, пара доллар/рубль в ходе торгов попытается закрепиться выше 70 рублей, что позволит создать плацдарм для дальнейшего движения в середину диапазона 70-75 рублей.