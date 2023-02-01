МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) -9% 1%
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) 9  
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,5%  
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (декабрь) 10,8 млрд евро 9,2 млрд евро
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -43,7 тыс -15,2 тыс
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 3,306%  
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (январь) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (январь) 9 9
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (январь) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (январь) 3,5% 4%
15:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
16:15 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (февраль) 2,5% 3%
16:15 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (февраль) 2% 2,5%
16:15 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 2,75%  
16:15 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 186 тыс 200 тыс
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2022) 0,8% 2,4%
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2022) 2,4% 1,5%
16:30 CAD США — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) 14,1% -5%
16:45 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/    
17:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь) -1,8% 2,2%
18:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
21:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 27.01) 594,6 млрд долл (на 20.01)  
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь    
  RUB Мосэнерго — СД (определение закупочной политики ПАО)    