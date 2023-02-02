Чтобы создать капитал, необходимо, как бы банально это не звучало, начать копить. маленькими шажками. Однако помимо серьезных факторов, мешающих сформировать собственный финансовый актив, таких как недостаток знаний или денег, существуют эмоциональные ошибки.

Злоупотреблять с дофаминами

Когда человек берет, например, ипотеку, то ему приходится быть более дисциплинированным — каждый месяц выделять из своего бюджета определенную сумму. Он мог бы ее выделять и без кредита, но не хватает дисциплины, мотивации, потому что, делая мелкие покупки, мы получаем дофамин, один из так называемых гормонов счастья, прямо здесь и сейчас. Надо себя иногда баловать, но трата денег на мелкие вещи отвлекает нас от достижения действительно важных для жизни и благополучия целей — недвижимости, образования, накоплений.

Не вести бюджет и не оптимизировать расходы

Когда мы получаем деньги, то нам кажется, что покупка нового гаджета — крошечная трата в сравнении, например, с новой квартирой. Это происходит из-за того, что мы оцениваем нашу трату здесь и сейчас, а не в совокупности на протяжении какого-то периода. Именно ведение бюджета позволит нам понять, сколько мы на самом деле тратим денег и на что. А также понять, от чего можно отказаться (не совсем, но частично).

Недооценивать магию сложного процента

«Что мне даст, если я буду откладывать по 15 тысяч в месяц? 180 тысяч в год? Так я и за 15 лет на квартиру не накоплю… А ведь еще есть инфляция…» Так мы думаем, когда «уговариваем» себя купить новый гаджет. Но мы забываем, что есть сложный процент, который с годами превращает даже небольшие (но регулярные) вложения в очень крупные суммы, о которых на старте мы и не задумывались. И чем дольше вы откладываете, тем более эффективен этот самый сложный процент. Более того, с каждым новым взносом в вашу «копилку» растет сумма, на которую он начисляется. Для этого нужно вкладывать свои деньги в различные финансовые инструменты, чтобы они приносили прибыль выше инфляции.

Инвестировать только в один инструмент, пусть даже в самый надежный

В любое время принцип диверсификации работал и продолжает работать сейчас. Этот принцип позволят, с одной стороны, сохранить капитал во время турбулентности в экономике, с другой стороны заработать, если наступает период роста. Ни один актив не может расти всегда, поэтому свои вложения нужно распределять таким образом, чтобы были инструменты, которые позволяют получать прибыль в разные периоды. Например, акции позволят получить доход во время роста экономики, во время турбулентности — золото и облигации.

Ловить хайп

Хайп —штука иррациональная, а при вложении денег нужно быть прагматичным и опираться на какие-то фундаментальные понятия и факторы. Можно послушать артиста или посмотреть фильм, которые сейчас «на хайпе», но вложения нужно делать надолго, а хайп всегда ограничен во времени. На хайпе можно даже заработать, но это больше похоже на казино, потому что никто не может спрогнозировать, когда нужно вложиться и когда успеть выскочить.

Искать безрисковые и одновременно доходные инструменты

Любые вложения связаны с риском. Например, мы считаем, что купить квартиру для сдачи в аренду — безрисковое вложение. Но цены на квартиры, на аренду снижаются точно также, как могут снижаться акции и облигации на бирже. Разница лишь в скорости роста и снижения. Риск есть всегда, однако он может быть минимальным, а может быть высоким. Но. Чем выше потенциальный риск, тем выше и потенциальный доход. Например, купить квартиру в строящемся доме дешевле, чем в готовом. Так и на фондовом рынке — чем более высокий риск у инструмента, тем выше потенциальный доход. А лучше всего пройдите риск-профилирование и узнайте свою толерантность к риску. В этом случае круг инвестиционных идей сузится и вам проще подобрать инвестиционные инструменты именно для себя.

Вкладывать деньги в продукт, сути которого ты не понимаешь

Прежде чем вкладывать, нужно обязательно изучить инструмент и организацию, которая его выпустила. Нужно точно понимать, как формируется доход в каждом инструменте, от каких факторов зависит, какие есть риски, какой горизонт вложений в каждом инструменте для достижения своих целей (например, вкладываться в акции лучше на 3-5 лет, а в облигации можно на 2-3 года), какие комиссии в каком случае вы заплатите (например, если вы владеете ПИФами более 3 лет, то вы не платите комиссию за выход и налоги на доход). Все стараются открывать депозиты в крупных банках, потому что они надежные, хотя ставки в небольших банках могут быть выше, поэтому важно доверять крупным компаниям с соответствующими лицензиями и работающими давно.

Подписывать финансовые документы, не читая их

По сути, это продолжение ошибки из предыдущего пункта. Важно понимать, что итоговая доходность того или иного продукта зависит от размеров всех комиссий, стоимость годового обслуживания, выполнения тех или иных условий (например, повышенный процент по накопительному счету гарантируется только при тратах от определённой суммы, а кэшбэк не начисляется на целый ряд категорий товаров и услуг). Гарантия дохода (или ее отсутствие) также прописывается в договоре. Помните, гарантировать доходность в инвестиционных инструментах запрещено законом.