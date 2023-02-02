В среду, 1 февраля, рублевые пары завершили торги повышением. Рубль торговался в отрицательной области с открытия Мосбиржи и находился в ней до закрытия вечерней сессии. Пара доллар/рубль повысилась на 0,54%, до 70,19 руб., евро/рубль — на 0,70%, до 76,47 руб., юань/рубль — на 0,42%, до 10,39 руб. Ослаблению рубля способствовало падение цен на нефть. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,88%, до $83,00.

Нефтяных трейдеров разочаровала новость о том, что Министры мониторингового комитета ОПЕК+ не рекомендовали принимать решение об изменении квот на добычу нефти. Снижение цен на нефть, это снижение экспортной выручки и соответственно сокращение притока валюты в страну и пополнений в российский бюджет. Следующее заседание запланировано на 3 апреля 2023 года. Если и будут какие-то пересмотры квот, то летом. Также на рынок оказал отчет Минэнерго США, который отразил увеличение запасов нефти на неделе, завершившейся 27 января.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 января, увеличились на 4,1 млн баррелей, до 452,7 млн баррелей (прогноз был +0,4 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,58 млн баррелей (прогноз был +1,44 млн баррелей), до 234,598 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,32 млн баррелей (прогноз был —1,3 млн баррелей), до 117,59 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 12,2 млн баррелей.

К доллару потери составили 0,54%. Индекс доллара свалился до 100,80 п. после заседания ФРС США. Как и ожидалось, Федрезерв по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 4,50-4,75%. Регулятор отметил, что дальнейшее повышение ставки будет уместно, так как инфляция остается на высоком уровне, несмотря на небольшое снижение. По индексу доллара открылась дорога к уровню 98 пунктов. Начался новый виток ослабления доллара. Падение может ускориться в пятницу после публикации данных по рынку труда в США за январь.

В четверг, 2 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $83,43 за баррель. Цена восстановилась на 0,68% на фоне продолжающегося ослабления доллара. Торги на Мосбирже открылись разнонаправленно. Рубль укрепился несильно к доллару и ослабился к евро. После заседания ФРС США евро/доллар подскочил до 1,1017. На сегодня можно рассмотреть рост пары доллар/рубль до 70,80 руб., евро/рубль — до 77,80 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,20%, до 2230,15 п., индекс РТС — на 0,12%, до 1002,47 п. После утреннего роста индекса МосБиржи до 2247, 12, к концу дня значительная часть подъема была отыграна. При достижении вершины 2254,94 п. 15 ноября 2022 инвесторы стали фиксировать прибыль. Техническая картина остается благоприятной для продолжения роста. Если не обращать внимания на горизонтальное сопротивление в виде уровня 2254,94 п., то до 2270 п. все свободно. Рост индексы выше 2255 открывает покупателям дорогу к 2430. Для мощного и стремительного ралли нужно топливо, то есть, позитивные новости для экономики РФ, СВО и т.д.).