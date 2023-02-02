События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 февраля
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|-8,8%
|18,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|9
|-1 (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,5%
|0,485% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|10,8 млрд евро
|9,2 млрд евро
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-43,7 тыс
|-15,2 тыс
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|3,306%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (январь)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (январь)
|9
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (январь)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (январь)
|3,5%
|4%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|16:15
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (февраль)
|2,5%
|3%
|16:15
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (февраль)
|2%
|2,5%
|16:15
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|2,75%
|16:15
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|186 тыс
|200 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2022)
|0,8%
|2,4%
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2022)
|2,4%
|1,5%
|16:30
|CAD
|США — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|14,1%
|-5%
|16:45
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
|17:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|18:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь)
|-1,8%
|2,2%
|18:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|21:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 27.01)
|594,6 млрд долл (на 20.01)
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь
|RUB
|Мосэнерго — СД (определение закупочной политики ПАО)
https://1prime.ru/experts/20230202/839665402.html