Индекс МосБиржи накануне снова показал рост, четвертую сессию подряд. Однако скорость подъема явно замедлилась. По мере приближения к уровню 2250 п. существенно выросло предложение со стороны тех, кто спешит фиксировать прибыль. В результате на рекордных за 2,5 месяца оборотах импульс роста начал постепенно останавливаться.

Среди аутсайдеров снова тяжеловесные нефтяники, оказавшиеся под давлением вместе со снижением нефтяных фьючерсов. В лидерах — сталевары и золотодобытчики. Тенденция в расхождении динамики металлургов и нефтяников, вероятно, в ближайшей перспективе сохранится.

Инфляция ускорилась

Индекс потребительских цен на неделе с 24 по 30 января вырос на 0,21% против 0,14% неделей ранее. Ускорение инфляции — негативный фактор для рублевых облигаций и акций. И хотя недельные данные часто бывают «шумными», наблюдаемая тенденция все равно пока не располагает к тому, чтобы ждать снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в следующую пятницу. Наоборот, от регулятора можем услышать достаточно жесткую риторику.

Минфин идет с опережением

Ведомство в среду разместило три выпуска ОФЗ на 140 млрд руб. Всего с начала года уже привлечено 349,7 млрд руб., тогда как на квартал цель стоит на уровне 800 млрд руб. То есть Минфин явно идет с опережением графика. Впрочем, это во многом обусловлено тем, что при выпуске он предлагает покупателям премию по доходности.

Заседание ФРС

Ключевая ставка ожидаемо повышена на 25 б.п. до 4,50-4,75%. Больших сюрпризов по итогам заседания не было. Джером Пауэлл не указал на то, когда именно завершится цикл повышения ставки. Он отметил, что в США начались дезинфляционные процессы, но заявлять о полной победе над инфляцией еще рано. В то же время глава ФРС ясно дал понять, что снижения ставки в 2023 г. ждать точно не стоит. А ведь ряд аналитиков уже закладывали такой сценарий.

Реакция рынка

Американский рынок акций отреагировал позитивно. Сильнее остальных растет высокотехнологичный сектор. В минусе закрывались только энергетики из-за падения цен на нефть и газ.

Индекс S&P 500 вырос на 1,4% и сумел преодолеть уровень 4100 п., который ранее дважды выступал точкой разворота. Техническая картина выглядит растущей, но для ее подтверждения традиционно важны 1-2 сессии после заседания ФРС. В такие дни очень много ложных движений, так что риски просадки и отмены сценария роста все еще имеются.

Сегодня в фокусе будут отчеты крупнейших технологических компаний. После закрытия основных торгов квартальные результаты представят Apple, Alphabet и Amazon.

Квоты ОПЕК+

Страны ОПЕК+ сохранили квоты на добычу, что было ожидаемо. Тем не менее к вечеру среды фьючерсы Brent возобновили снижение. Котировки опустились почти на 3% до $83 за баррель. Не добавила оптимизма и статистика о росте запасов сырой нефти в США выше ожиданий.

Заседание ЕЦБ

Сегодня ожидается повышение процентных ставок ЕЦБ на 50 б.п.: до 3% по ключевой и до 2,5% по депозитной. Это будет максимальный уровень ставок с 2008 г. В фокусе инвесторов не текущее решение ЕЦБ, а оценки будущих перспектив. В частности, важный вопрос в том, продолжит ли регулятор увеличивать ставки на 50 б.п. в марте или все-таки замедлит темпы вслед за ФРС.