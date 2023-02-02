МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -2%  
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 52,4  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь) 48 51,6
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 51,6 52,5
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 49,9 51
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 49,2 49,2
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 50,4 50,4
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (январь) 50,2 50,2
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 50,7 50,7
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (январь) 47,8 47,8
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 48 48
15:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь) 0,3% 0,3%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (январь) 4,6% 4,3%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь) 223 тыс 185 тыс
16:30 USD США — Доля экономически активного населения (январь) 62,3%  
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь) 220 тыс 190 тыс
16:30 USD США — Уровень безработицы (январь) 3,5% 3,6%
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (январь) 46,6  
17:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 46,6 46,6
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь) 49,4  
18:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (январь) 49,2 50,4
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 609  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 771  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -23,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 249,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 157,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -25,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -209 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -33,2 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -21,6 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -9,5 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 134,3 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) 45,9  
  RUB Россети Волга — СД (бюджеты комитетов СД на 1П2023)    
  RUB Сегежа Групп — СД (о комитетах СД, о досрочном прекращении полномочийччлена Правления ПАО)    