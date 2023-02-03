На одних металлургах рынок расти не может
Индекс МосБиржи приостановил движение наверх. Волна роста уперлась в 2250 п. Обороты торгов начали падать, активных покупок широким фронтом уже не наблюдается.
По-прежнему актуальна тенденция, когда высокий спрос сохраняется в секторе металлургии и добычи, но в то же время тяжеловесные акции нефтегазового сектора стоят на месте или падают, мешая подниматься индексу МосБиржи. Эта тенденция может продолжиться. В числе фаворитов сталевары и угольщики.
Сколько будут продавать юаней
Сегодня должны появиться цифры по тому, сколько будет продавать ЦБ РФ валюты с 7 февраля в рамках бюджетного правила. Сейчас этот 3,2 млрд руб. в день, но сумма может быть заметно увеличена, что умеренно позитивно для курса рубля. Причин для роста размера ежедневных интервенций несколько: низкая цена Urals, небольшое количество рабочих дней в феврале, более высокие целевые нефтегазовые доходы в феврале по сравнению с январем. Данные должны появиться до 12:00 МСК.
Обороты Мосбиржи
Опубликованы данные по оборотам за январь: они составили 82,3 трлн руб. против 94,6 трлн руб. в декабре. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 787,8 млрд руб., что практически совпало со значением декабря. Резкое падение объемов отмечается на срочном рынке: с 4,7 до 3,5 трлн руб. Спад и на валютном рынке: с 21 до 16,9 трлн руб. Влияние отчета на акции Мосбиржи нейтральное.
S&P 500 и Nasdaq Composite на максимумах
Американские индексы в четверг вновь выглядели сильно и продолжили подъем, обновляя максимумы. По S&P 500 практически была достигнута отметка в 4200 п. В значительной степени рост был обусловлен подъемом высокотехнологичного сектора — отраслевой индекс вырос на 5,4%.
Сегодня в фокусе блок макростатистики с американского рынка труда: уровень безработицы и число новых рабочих мест вне с/х сектора.
Отчеты бигтехов
Крупнейшие компании США вчера представили финансовые результаты после закрытия основной сессии:
Apple. Прибыль и выручка оказалась хуже ожиданий. Продажи в IV квартале упали на 5% в годовом выражении — это первое снижение с 2019 г. Гендиректор Тим Кук сказал, что на результаты повлияли три фактора: сильный доллар, производственные проблемы в Китае (влияют на выпуск iPhone) и общая макроэкономическая среда. На постмаркете акции упали на 3%.
Alphabet. Прибыль и выручка оказались хуже ожиданий. Темпы роста выручки замедлились всего до +1% в IV квартале. На постмаркете акции упали на 4%.
Amazon. Продажи превзошли предварительные оценки аналитиков. Прогнозы компании на I квартал примерно совпали с ожиданиями. Amazon завершил год ростом выручки самыми медленными темами за всю историю торгов на бирже (+9%), так как инфляционное давление и рост ставок снизили потребительские расходы. На постмаркете акции упали на 4%.
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