В четверг, 2 февраля, рублевые пары закрылись ростом. До американской сессии пара доллар/рубль торговалась около уровня 70 руб., евро/рубль — у отметки 76,95 руб. К закрытию дня рубль подешевел к доллару до 70,48 руб., к евро — до 77,20 руб. Рубль находился под давлением со стороны снижающихся цен на нефть и ожиданий принятия Евросоюзом к 24 февраля десятого пакета санкций в отношении России и дополнительный потолок цен на российские нефтепродукты. По итогам дня курс доллара повысился на 0,37%, до 70,45 руб., курс евро — на 0,94%, до 77,20 руб., курс юаня — на 0,58%, до 10,45 руб.



Несмотря на ослабление евро к доллару после заседания ЕЦБ, потери рубля против евро оказались больше. Рубль просто не успел отыграть всю динамику евро с долларом и укрепился на торгах в Азии в пятницу.

По итогам заседания Европейский центральный банк повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Решение совпало с ожиданиями рынка. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам — до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 3,25%. Регулятор сообщил, что намерен продолжить повышать ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в марте.

В пятницу, 3 февраля, инвесторы ожидают выхода важных данных для доллара и ФРС США. В 16:30 мск выйдет отчет по рынку труда в США за январь (Non-Farm payrolls). Данные оказывают сильное влияние на валютный рынок Форекс. Поскольку отчет выходит после заседания ФРС США, реакция рисковых активов может отсутствовать.

На торгах в Азии нефть марки Brent стоит $82,00 за баррель. Риски уйти к $81,00 все еще велики. Если продавцы успешно пройдут поддержку, падение котировок ускорится до $76,00 за баррель. Перед выходными от доллара по-прежнему ожидаю укрепления доллара до 70,80-71,00 руб.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,60%, до 2243,54 п., индекс РТС — 0,16%, до 1004,08 п. Несмотря на снижение нефтяных котировок, индекс Мосбиржи пытается выйти на траекторию ускорения. Тема десятого пакета санкций против России сдерживает активность покупателей. По индексу IMOEX дорога открыта до 2270 п. Перед выходными маловероятно увидеть хороший рост.