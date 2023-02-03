Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,6%. Исключением выступает китайский рынок, снижающийся на 1,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в четверг, демонстрируют разнонаправленную динамику. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,3%, торгуясь чуть ниже 82 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию статистики по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в данном секторе развитых стран на фоне повышения ставок со стороны ФРС США и ЕЦБ, а также блок данных по рынку труда США — по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях.

По итогам четверга индекс Мосбиржи поднялся на 0,6%, закончив сессию в районе 2 244 пунктов. Сегодня на старте торгов российские акции могут оказаться под давлением. Поводом к снижению может выступить ухудшение ситуации в ценах на нефть, а также желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии выходных. В результате, по итогам дня индекс Мосбиржи может скомпенсировать часть роста, продемонстрированного в ходе текущей недели, и отступить в район 2 230 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль предпринимает попытки укрепления. Так, к 8.30 мск доллар и юань теряют чуть более 0,2%, отступив до 70,3 и 10,42 рубля соответственно, евро снижается на 0,6%, торгуясь в районе 76,7 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток основных мировых валют отыграть утренние потери и продолжить восходящую динамику. Поводом станет как пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, так и ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent в рамках текущей недели не смогла удержать позиции выше 85 долларов, отступив под этот уровень. В результате, в ходе сессии пара доллар/рубль может попытаться подняться в район 71 рубля.