Последние несколько дней активно обсуждаются рекордные объемы размещений государственных и корпоративных облигаций на российском долговом рынке в декабре 2022 года — 2,3 трлн рублей. Правда, цифра дается без учета размещений краткосрочных облигаций, которые традиционно относятся к денежному рынку, если считать и их тоже, то объем вырастает до 2,8 трлн рублей. Примерно 40% денежных средств на российском долговом рынке были привлечены в декабре и еще примерно 30% в ноябре — словно в поговорке про то, что "вешний день целый год кормит". Впрочем, результат в целом оказался хуже 2021 года на 20% и на 46% хуже 2020 года. А еще объем погашений ценных бумаг был рекордный — 860 млрд рублей.



На российском рынке наблюдается избыток рублевой ликвидности, которая сосредоточена в руках институциональных инвесторов. Короткие деньги "паркуются" в коротких бумагах, что уже привело к существенному провалу котировок по ним, и в депозитных аукционах Банка России. В то же время Минфин старается привлекать инвесторов в длинные бумаги за счет дисконта. Все это привело к сильному изгибу кривой доходности ОФЗ.

Несмотря на жесткую риторику со стороны Банка России, среди аналитиков не ожидается повышения ставки на ближайшем заседании (10 февраля). Что же касается более далекой перспективы, то мнения разнятся. В целом, можно ожидать снижения показателей официальной инфляции к лету и роста давления на ЦБ со стороны рынка, а это значит, до конца года ставка будет снижена (при прочих равных, так как прогнозировать внешнеполитические факторы не представляется возможным).

На этом фоне закономерной видится переоценка длинных ОФЗ, что выльется в снижение их доходности. Таким образом, инвесторы в ОФЗ получат дополнительную спекулятивную прибыль от роста тела ценных бумаг. Конечно, таких доходностей, которые наблюдались весной и летом 2022 года не будет, но движение на 100-150 б.п. вполне может состояться.