Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели продолжила слабеть к основным торгуемым на Московской бирже валютам, обновляя минимумы с первой декады января, а по евро — уже с конца прошлого года.

Так, доллар на неделе обновил максимум с 9 января на отметке 70,83 рубля, евро — с 30 декабря 2022 года — на уровне 77,2 рубля, юань — c 9 января —на отметке 10,47 рубля.

Таким образом, рубль в условиях завершения пика налогового периода января остался под давлением, даже, несмотря на резкий (на 19,2 миллиарда рублей) одноразовый приход юаней на продажу в рамках обновленного бюджетного правила — после новогодних каникул в Китае, в течение которых ЦБ РФ не проводил операций в рамках правила.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то он на неделе не смог удержаться на уровне 85 долларов за баррель сорта Brent и сползал в направлении 81 доллара, однако к концу недели пытался закрепиться выше 83 долларов. Но все же в последние часы рухнул ниже 80 долларов.

Участники рынка "черного золота" отыгрывали опасения по поводу ужесточения ФРС США денежно-кредитной политики. Однако "на факте" ожидаемого повышения Федрезервом в среду учетной ставки на 0,25 процентного пункта и, несмотря на довольно мягкие сигналы от американского финансового регулятора "черное золото" не стало спешить восстанавливаться.

Возможно, сказались данные минэнерго США о недельном росте коммерческих запасов нефти в стране на 4,1 миллиона баррелей, до 452,7 миллиона баррелей. Эксперты ожидали повышения показателя лишь на 400 тысяч баррелей.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю повысился на 1,14 рубля до 70,6 рубля, евро — на 1,4 рубля до 76,9 рубля, юаня — на 16 копеек до 10,42 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю снизилась до 5,65 тысячи против более, чем 6 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПАДЕНИЯ ПРОДАЖ ВАЛЮТЫ

Рубль начал рабочую неделю ощутимым падением против основных торгуемых валют. Сказывалось завершение пика налогового периода января, когда традиционно снижается предложение валюты, а также — локальный спад цен на нефть.

Кроме того, предложение иностранной валюты упало вследствие санкционного сокращения экспортной выручки и сохранения большого геополитического дисконта на российскую нефть.

Наконец, свой вклад в падение рубля внесло снижение продаж юаней. Из-за новогодних каникул в Китае на бирже упали продажи юаней со стороны российских экспортеров товаров в Китай, а также — от Минфина РФ, продающего юани в рамках обновленного бюджетного правила.

В середине недели рубль стабилизировался. Возврат продаж юаней Минфином РФ в рамках бюджетного правила поддерживал курс российской валюты.

Внешние сигналы также играли в пользу рубля. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на неделе обновлял минимум с апреля прошлого года — на отметке 100,82 пункта. Это — сильный сигнал спроса на риск.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в разнонаправленных колебаниях против основных торгуемых валют с попытками стабилизации.

Поддержка рублю приходила от активизировавшегося спроса на риск после решений и комментариев ФРС по денежно-кредитной политике (ДКП). ФРС в среду повысила учетную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 4,5-4,75% годовых. При этом регулятор, вопреки опасениям экспертов, несколько смягчил взгляды на дальнейшую ДКП и динамику инфляции.

Были и внутренние факторы поддержки рубля. Так, Минфин России на аукционах разместил ОФЗ трех серий на 140,2 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе в 278,7 миллиарда рублей. Это сигнализирует о возврате спроса на рублевый долг и соответственно — на российскую валюту.

Наконец, Минфин РФ дал еще один важный сигнал. Объем продажи юаней по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года составит в эквиваленте 160,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма, соответствующая 8,9 миллиарда рублей.

То есть объем продажи был увеличен почти в 3 раза. В период с 13 января по 6 февраля объем продажи валюты предполагался на уровне 54,5 миллиарда рублей, по 3,2 миллиарда рублей в день.

Таким образом, на рынке есть парашют, который будет притормаживать снижение рубля в условиях возможного сокращения поступления валютной выручки из-за санкций на нефтяную сферу РФ. К ограничениям на продажу нефти в пятницу вечером добавились и санкции на нефтепродукты.

Постпреды Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты, он будет установлен на уровне в 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель на торгующиеся со скидкой. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.

Таким образом, переход курса доллара в диапазон 70-75 рублей не должен быть очень стремительным.