В пятницу, 3 февраля, рублевые пары показали смешанную динамику. Хотя рубль немного ослабился, он был стабилен на протяжении всех трех торговых сессий. До американской сессии курс доллара торговался на уровне 70,36 руб., курс евро — на 76,80 руб. Рубль смог укрепиться к евро и китайской валюте после выхода отчета по рынку труда в США, который вызвал ралли доллара по всему рынку Форекс. В итоге евро и нефть оказались под давлением. К закрытию торгов евро/рубль восстановился до 76,90 с 76,32 руб. Дополнительное давление на рубль с долларом исходило от трехпроцентного падения цен на нефть. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,21%, до 70,60 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,39%, до 76,90 руб., юань/рубль — на 0,33%, до 10,41 руб. Курс евро компенсировал пятничное падение к доллару

По данным министерства труда США, в январе число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тыс. (прогноз был 185 тыс.), а безработица в стране неожиданно снизилась до 3,4% с уровня декабря в 3,5%. Показатель за декабрь был пересмотрен в сторону увеличения до 260 тыс. с 223 тыс. Отчет развязывает руки ФРС США для разового повышения ставки с шагом 50 базисных пунктов. Фьючерсы на ставки не подтверждают такого сценария. Согласно последний данным CME Group, вероятность повышения ставки на 25 б.п. 22 марта составляет 97,4%.

В понедельник, 6 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $80,11 (+0,56%). Котировки подросли на фоне начала восходящей коррекции после падения на прошлой неделе, либо это реакция на решение Евросоюза согласовать потолок цен на российские нефтепродукты. Потолок будет установлен на уровне в $100 за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и $45 за баррель на торгующиеся со скидкой. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале.

Россия, вполне очевидно, теряет европейский рынок на сумму $40 млрд, ЕС — относительно дешевые нефтепродукты. С 1 февраля вступил в силу указ президента РФ, запрещающий (с оговорками) поставки российской нефти в недружественные страны, установившие потолок цен на российское сырье. Ограничения против российских энергоресурсов не вызвали ралли цен на нефть и газ, но посмотрим какие цены будут на заправках в Европе к марту.

Продавцы в нефти прошли важную поддержку $81,00, теперь их цель взять уровень $76,00 к концу недели. Чтобы начать рассматривать восстановление цен, покупателям нужно закрепиться выше $86,20. На дорожающем долларе такой сценарий имеет низкую вероятность реализации.

Торги на Мосбирже рубль открылся повышением по доллару и снижением по евро. Доллар продолжил укрепляться после пятничного отчета Non — Farm Payrolls. Рубль также будет получать поддержку против юаня с 7 февраля по 6 марта 2023 года от интервенций ЦБР. Минфин рассчитал, что ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2023 года составило —52,1 млрд руб. В понедельник мы ожидаем ослабления рубля против доллара до 71,15 руб. с перспективой продвижения к уровню 71,50 руб.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,21%, до 2248,30 п. Долларовый индекс снизился на 0,16%, до 1002,52 п. Индекс МосБиржи вернулся к недавнему сопротивлению 2250 п. В позитивном сценарии можно ожидать прорыва к уровню 2275.