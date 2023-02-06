2023-02-06T09:07:10+03:00
2023-02-06T09:07:10+03:00
2023-02-06T09:07:10+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230206/839698136.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 февраля
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Ожидаемые в понедельник, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 3:30
AUD
Австралия — Объём розничных... ПРАЙМ, 06.02.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|1,7%
|-3,9% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (декабрь)
|-5,3%
|2%
|11:40
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь)
|48,8
|49,6
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,8%
|-2,5%
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь)
|33,4
|42,3
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|
|
|21:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Мать и Дитя — операционные результаты за 4кв2022/2022
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|RUB
|МРСК Урала — СД (кандидатуры на должности двух заместителей Гендиректора)
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