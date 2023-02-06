МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) 1,7% -3,9% (факт)
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (декабрь) -5,3% 2%
11:40 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь) 48,8 49,6
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,8% -2,5%
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь) 33,4 42,3
20:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
21:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Мать и Дитя — операционные результаты за 4кв2022/2022    
  RUB МРСК Урала — СД (кандидатуры на должности двух заместителей Гендиректора)    