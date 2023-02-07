Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки консолидируются под уровнями закрытия предыдущего дня. Исключение составляет рынок Южной Кореи, прибавляющий 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в понедельник, прибавляют в пределах 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,8%, торгуясь в районе 81,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию краткосрочного прогноза EIA по рынку энергоносителей и выступление руководителя ФРС США Дж. Пауэлла, в котором участники торгов будут искать указания на возможные дальнейшие шаги американского регулятора.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 1,1%, поднявшись до 2 272 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских акциях может сохраниться, в результате чего индекс Мосбиржи попытается продолжить восходящую динамику. Поддержку нашим бумагам окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционный рост от локальных минимумов. Отметим, что в понедельник индекс Мосбиржи смог преодолеть ноябрьские максимумы, поднявшись выше 2 250 пунктов. Это подтверждает пробой двойного сопротивления в виде среднесрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов апреля прошлого года, и уровня 2 200 пунктов. В результате, можно говорить о росте вероятности реализации сценария дальнейшего восстановления российского рынка с целями в районе 2400 — 2500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро подтягиваются на 0,1%, торгуясь в районе 71 и 76,4 рубля соответственно, юань прибавляет 0,2%, поднявшись до 10,44 рубля. В ходе сессии ожидаем сохранения давления на национальную валюту. Несмотря на попытки восстановления цен на нефть, инвесторы сейчас больше ориентируются на возможные дальнейшие изменения в балансе спроса и предложения иностранной валюты на рынке на фоне продолжения восстановления импорта и рисков снижения поступления валюты со стороны экспортеров. На таком фоне в ходе торгов пара доллар/рубль попытается продолжить восходящую динамику и к концу дня выйти в район 71,5 рубля.