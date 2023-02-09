В среду, 8 февраля, рубль перешел в активную фазу ослабления. Потери он начал нести с открытия торгов и сохранял негативную динамику до закрытия дня. Предложения экспортной выручки и продаж юаня в рамках бюджетного правила не хватило для удовлетворения валютного спроса. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 1,21%, до 72,30 руб., евро/рубль — на 1,75%, до 77,39 руб., евро/рубль — на 2,06%, до 10,67 руб.



Негативное влияние на национальную валюту могла оказать новость о возможности единоразовых добровольных взносов бизнеса из прибыли за 2022 год в бюджет. Минфин заявил, что разовый взнос в бюджет должны сделать крупные компании, которые в 2021-2022 гг. получили конъюнктурные сверхдоходы. Другим негативным фактором для рубля остается дыра в бюджете, которую нужно закрывать. Повышенный дисконт на российские энергоресурсы снизили наполняемость бюджета, а ослабление рубля один способов сократить его дефицит.

В четверг, 9 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $85,01 за баррель. Восстановление цен на нефть тоже выступает дополнительным позитивным фактором для сокращения дефицита бюджета. По итогам среды нефть марки Brent подорожала на 1,18%, до $85,08за баррель. Небольшие "качели" наблюдалось после публикации статданных Минэнерго США, указавших на более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в стране.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей, до 455,11 млн баррелей (прогноз был +2 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 5,01 млн баррелей и составили 239,61 млн баррелей (прогноз был +1,6 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2,93 млн баррелей, до 120,52 млн баррелей (на 1 млн баррелей).

Покупателям удалось пережить негативный отчет из-за сохраняющегося спроса на нефть после серии землетрясений в Турции и Сирии. Рост нефтяных котировок не может остановить ослабление рубля. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара повысился до 73,38 руб., курс евро — до 78,69 руб., курс юаня — до 10,80 руб. Вероятнее всего, ожидается пробой уровня 73 рублей и ускорение котировок до зоны 74,50-75,00 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,69%, до 2251,97 п., индекс РТС — на 2,25%, до 981,82 п. Инвесторы негативно восприняли новость о возможности единоразовых добровольных взносов бизнеса. Учитывая, как открылся валютный рынок, высокая вероятность того, что уровень 2245 п. не устоит и индекс Мосбиржи продолжит коррекционное движение к уровню 2216 п.