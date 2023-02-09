Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки консолидируются у уровней закрытия предыдущего дня. Исключение составляет рынок Китая, растущий на 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в среду, сегодня восстанавливаются, прибавляя порядка 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 85,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Германии, статистику по заявкам на пособие по безработице в США, а также саммит лидеров ЕС.

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, отступив в район 2 252 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток возобновления роста в российских акциях, которые будут поддержаны позитивной динамикой в ценах на нефть. При этом отметим, что российский рынок пытается закрепиться выше ноябрьских максимумов, установленных в районе 2 250 пунктов. В случае если индексу Мосбиржи это удастся, будет создан плацдарм для дальнейшего восстановления с целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов. В случае же ухода ниже данной отметки, ближайшей поддержкой для рынка станет уровень 2 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют порядка 0,6%, торгуясь в районе 72,8 и 10,73 рубля соответственно, евро растет на 1%, выйдя выше 78 рублей. Отметим, что ослабление национальной валюты происходит несмотря на улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал три сессии роста, поднявшись с 80 до 85 долларов за баррель. Инвесторы игнорируют данный факт, сосредоточившись на изменении баланса спроса и предложения, который смещается в пользу иностранных валют. В этой связи ожидаем сохранения давления на рубль в ходе сегодняшних торгов, что позволит паре доллар/рубль закрепиться выше декабрьских максимумов, установленных в районе 72,5 рубля. Отметим, что удержание позиций выше данной отметки говорит о росте рисков подъема доллара к верхней границе коридора 70 — 75 рублей.