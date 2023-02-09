В экономических календарях брокеров ожидания по ключевой ставке Банка России на 10 февраля — сохранение ее на уровне 7,5% годовых. Ставка остается на этом уровне с 19 сентября 2022, когда была понижена с 8%. Решение не окажет влияния на локальный валютный рынок. Ставки по вкладам и кредитам в банках, скорее всего, тоже сохранятся на прежних уровнях.

На последнем заседании 16 декабря 2022 года регулятор отметил, что решение сохранить ставку принял исходя из сдержанного потребительского спроса и умеренных темпов прироста цен. Склоняюсь к тому, что несмотря на усиление проинфляционных рисков на февральском заседании ЦБ займет выжидательную позицию и не станет изменять ключевую ставку. Внешние условия для российской экономики тоже не изменились в лучшую сторону.

Главным фактором для окончательного принятия решения по денежно-кредитной политики остается показатель инфляции. Последние данные Росстата по недельной инфляции на 30 января показывают, что с начала месяца цены выросли на 0,74%. Годовая инфляция составляет 11,5%.

К маю годовой показатель инфляции резко упадает из-за выпадения из расчета мартовского значения, когда наблюдался резкий рост. Банк России рассчитывает снижение инфляции до 5-7% в 2023 году. Увеличения темпов роста инфляции в первом квартале ожидать не стоит. Реальные располагаемые доходы населения падают. Тарифы ЖКХ подскочили так, что граждане будут отходить от них и адаптироваться до второго квартала. Сдержанная инфляция дает ЦБ больше возможностей для принятия решения на пятничном заседании.



Спор среди Совета директоров ЦБ при окончательному решению может вызвать растущий дефицит бюджета. По оценке Минфина РФ, дефицит бюджета в первый месяц года составил 1,76 трлн руб. по сравнению со 125 млрд руб. в январе 2022 года. Размер дефицита достиг 60% от плана на весь 2023 год (2,93 трлн руб., или 2% ВВП). Из-за падения нефтегазовых доходов Минфину пришлось продать 3,6 тонны золота. Если Минфин и ЦБ найдут компромиссное решении в латании дыры через ослабление рубля, что ЦБ может пойти на снижение ставки на до 7,00-7,25% годовых. Регулятор допускал снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от экономических условий.