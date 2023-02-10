Индекс МосБиржи показывает нейтральную динамику около 2250 п. В четверг в акциях не было единой тенденции. Лучше остальных выглядели сталевары, среди отстающих — акции нефтяников. Эта же тенденция может сохраниться и сегодня. В данный момент внешний фон нейтральный, так что индекс МосБиржи может остаться недалеко от текущих значений.

Обвал лидеров третьего эшелона

Все ключевые лидеры роста предыдущих дней в четверг оказались в числе аутсайдеров, потеряв по 20% и более. Это Мостотрест, ЧКПЗ, Красный Октябрь и Белон. По всем этим бумагам НКЦ снизил максимально возможный рост цены заявок до 10%. В условиях сильной перегретости акций это спровоцировало резкий обвал.

В то же время все это не остановило спекулянтов от разгона других низколиквидных бумаг. В сумме отношение оборота торгов по таким акциям к объемам индекса МосБиржи вчера составило около 35%, что беспрецедентно много.

Отчет и дивиденды Сбера

Банк представил сильные финансовые результаты по РСБУ за январь. Чистая прибыль составила 110,1 млрд руб. В целом позитивный отчет. Результаты отражают сохранение сильных трендов несмотря на сезонную низкую активность в начале года.

После отчета акции Сбера падали, но затем резко вышли в плюс на фоне заявления замглавы Минфина Колычева. Он сказал, что государство рассчитывает получить от банка в качестве дивидендов "не меньше 50% чистой прибыли" за 2022 г. И хотя половина прибыли предполагает всего лишь 6,64 руб. на акцию (по РСБУ), фраза "не меньше 50%" допускает и более высокие выплаты.

Ждем отчет Норникеля

Сегодня компания опубликует отчет по МСФО за 2022 г. Ожидается сокращение финансовых показателей компании во II полугодии. Возможно двузначное падение свободного денежного потока, являющегося потенциальной базой для дивидендов.

Заседание ЦБ

Решение по ключевой ставке будет в 13:30 МСК. В 15:00 выступит Эльвира Набиуллина. На рынке сложился консенсус, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Также будет представлен новый макропрогноз ЦБ на 2023 г.

Высока вероятность ужесточения риторики регулятора в условиях ускорения инфляции и бюджетного импульса. Это в свою очередь может обеспечить поддержку дальнейшему плавному сползанию рынку облигаций. Так, индекс ОФЗ уже опустился на минимумы с середины ноября.

Рынок США: и все-таки вниз

Американский рынок акций в четверг наконец пошел вниз, не найдя поводов для продолжения растущего тренда. Индекс S&P 500 потерял почти 1% и опустился ниже 2100 п. Все отраслевые индексы завершали сессию в минусе. Наибольшие потери второй день подряд несет высокотехнологический сектор во главе с акциями Alphabet (потеряли 11% за два дня). На 30% упала капитализация Lyft после отчета и слабого прогноза по прибыли.

Показанная слабость рынка может обеспечить дальнейшую фиксацию длинных позиций широким фронтом. Риски сползания S&P 500 остаются повышенными.

Инфляция в Китае растет, но пока не страшно

Потребительские цены в КНР выросли в январе на 2,1% по сравнению с прошлым годом, что стало самым быстрым темпом за три месяца. В то же время эти цифры оказались ниже ожидаемых 2,2%. Импульс ускорения инфляции весьма предсказуем, учитывая восстановление потребительской активности после "открытия" Китая. Более важными в плане оценки устойчивости инфляционных тенденций будут цифры за февраль.