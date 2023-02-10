Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,7%. Исключение составляет рынок Японии, прибавляющий 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы. После снижения днем ранее, сегодня утром отступают на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает вчерашнюю динамику, теряя 0,3% и торгуясь в районе 84,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по промпроизводству за декабрь и предварительную статистику по ВВП за 4 квартал в Великобритании, а также продолжающийся саммит лидеров ЕС. Аналитик дал прогноз, когда прекратится падение рубля

По итогам четверга индекс МосБиржи прибавил 0,5%, поднявшись до 2 262 пунктов. Сегодня на старте торгов продажи в российских акциях могут активизироваться, чему будет способствовать ухудшение внешнего фона. В результате, российский рынок в ходе сессии может скомпенсировать рост предыдущего дня. При этом индекс Мосбиржи постарается удержать позиции выше 2 250 пунктов, что говорит в пользу развития сценария роста с возможной целью в районе 2 400 — 2 500 пунктов. Если же рынок уйдет под эту отметку, коррекционное снижение в ближайшие сессии может быть продолжено, а поддержкой для рынка в этому случае выступит отметка 2 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.40 мск доллар подтягивается на 0,2% торгуясь в районе 73,1 рубля, евро и юань, напротив, отступают на 0,1%, снизившись до 78,5 и 10,76 рубля соответственно. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток основных мировых валют продолжить восходящую динамику. К фактору изменения баланса спроса и предложения добавится и коррекция в ценах на нефть, что может усилить давление на рубль. В результате, пара доллар/рубль продолжит удерживать позиции выше 72,5 рубля, что говорит о рисках тестирования верхней границы коридора 70 — 75 рублей в среднесрочной перспективе.