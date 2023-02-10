В четверг, 10 февраля, рубль сохранил негативную динамику к иностранным валютам. С открытия утренней сессии на Мосбирже рублевые пары обновили максимумы, после чего рубль торговался в ограниченных диапазонах до закрытия торгов. Курс доллара повышался до 73,38 руб., курс евро — до 78,69 руб., курс юаня — до 10,80 руб. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,96%, до 73,00 руб., евро/рубль — на 1,60%, до 78,62 руб., юань/рубль — на 0,91%, до 10,76 руб.

ЦБ РФ со вторника ежедневно продает валюту в рамках бюджетного правила на 8,9 млрд руб., или 122 млн по текущему курсу. Предложения валюты от регулятора не хватает для поддержания рубля в трудный период. Он сдает позиции в условиях снижения валютной выручки экспортеров и нефтегазовых доходов от экспорта, а также ухудшения платежного баланса и увеличения дефицита бюджета России. По последним данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось в 2,4 раза, до $8,0 млрд, по сравнению с январем 2022 года, когда оно составило $19,1 млрд.

На американской сессии дополнительное давление на рубль оказывали ценовые колебания на нефтяном и валютном рынках. По итогам торгов нефть марки Brent подешевела на 1,04%, до $84,20. Индекс доллара восстановился до 103,17 п. с 102,55 п. на фоне роста доходности казначейских облигаций. Доходность 30-летних облигаций США выросла после того, как Министерство финансов увидело слабый спрос при размещении бумаг на $21 млрд. Также повысилась доходность по 10-летним бумагам. Интерес к американским бумагам продолжит падать из-за неадекватной политики США в отношении стран с развивающейся экономикой.

На сегодня экономический календарь скудный на важные макроданные, поэтому перед выходными динамика цен на нефть будет определяться движением индекса доллара и новостями из стран, где прошла серия землетрясений.

Пара доллар/рубль повышалась выше 73 руб. По мнению аналитиков, сильная зона сопротивления 72,60-73,00 образовалась в декабре 2022. Растущий дефицит бюджета и снижение предложения экспортной выручки будут толкать курс доллара сначала к зоне 74,50-75,00 руб., а при отсутствии позитивных факторов к 78 руб. Сегодня пятница, поэтому перед выходными ожидаю ослабления рубля до 73,90 руб. Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых не окажет влияния на рублевые пары. Намного важнее пресс-конференция Э. Набиуллиной. Если и будет реакция рынка, то на ее выступление.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,47%, до 2262,45 п., тогда как долларовый индекс РТС снизился на 0,39, до 977,98 п. Российский фондовый рынок открылся снижением, но после 13:00 мск перешёл к росту. Индекс МосБиржи удержался выше 2250 п. Следовательно на пятницу и на следующую неделю зона 2245-2250 п.п. выступит сильной поддержкой. Пока значение индекса IMOEX находится выше 2250 п., можно ожидать восстановления до 2280 п. Если покупатели не смогут ее удержать, то отступаем к 2215 п.