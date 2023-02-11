Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Поскольку решение совпало с ожиданиями рынка, реакции по рублю не было. Инфляция сдержанная, поскольку население проявляет осторожность в потребительском поведении из-за сохраняющейся геоэкономической напряженностью.

Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России, но нужны новые данные по инфляции, чтобы понимать можно снизить ставку для поддержки экономики или нет.

Внешние условия для российской экономики остаются негативными и из-за санкций в лучшую сторону не планируют меняются. В связи с этим для экономики нужно снижать ставку. На дорогих кредитах экономику не поднять. А снижать ее сейчас нельзя из-за ослабления рубля.

Рубль теряет позиции на фоне растущего дефицита бюджета, и это может раскрутить инфляцию. Для регулятора показатель инфляции важен и ему это не понравится. Несмотря на усиление проинфляционных рисков Банк России может ее снизить, когда из расчета годовой инфляции выпадут мартовские значения, которые зафиксировали максимальные значения в 2022 году. Именно, поэтому ЦБ занял выжидательную позицию. В пресс-релизе отмечается, что при усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Рублевые пары скорректировались перед оглашением решения ЦБР. В рамках коррекции курс доллара опускался до 72,58 руб., курс евро — до 77,96 руб., курс юаня — 10,66 руб.

Ситуация на рынке остается неопределенной. Слишком много факторов оказывают влияние на валютный рынок, не давая возможности прогнозировать курсы валют. Горизонт прогнозирования очень маленький и не дает гарантий, что цена дойдет до целевых уровней.

По доллару сильная зона сопротивления 72,60-73,00 руб. образовалась в декабре 2022. Но рубль чувствует себя плохо. Растущий дефицит бюджета и снижение предложения экспортной выручки будут толкать курс доллара сначала к зоне 74,50-75,00 руб., а при отсутствии позитивных факторов к 78 руб. По евро целевая область 80,00-81,00, юаню — 11 руб.