Если сравнить текущие значения котировок акций американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil с уровнями окончания предыдущего сырьевого супер-цикла в 2008 году, то задаешься вопросом — не образовался ли пузырь на сырьевом рынке, как до этого в технологиях? В таком случае не должен удивлять тот факт, что менеджмент Exxon Mobil направит на выкуп собственных акций в 2023-2024 гг. $50 млрд, что в 1,5 раза выше объема капвложений в месторождения ($17,5 млрд ежегодно). В 2006-2008 гг. программа выкупа собственных акций в Exxon составляла около $30 млрд. в год, что было почти в два раза выше объемов капвложений в добычу.

Выглядит так, что в акции нефтяников и других сырьевых компаний за короткий период зашло сразу слишком много инвесторов в поисках страховки от высокой инфляции. При этом менеджмент корпораций сохраняет дисциплину в капзатратах и продолжает направлять сверхприбыль акционерам. Как и в 2008 году, прервать праздник на сырьевых рынках может рецессия в экономике США, которая распространится и на другие развитые страны и вызовет снижение темпов роста в Китае.

Правда, текущие ожидания на рынке предполагают, что экономики США и ЕС могут пережить непродолжительную рецессию или показать темпы роста, близкие к нулю. Рост экономики КНР, напротив, может ускориться на фоне смягчения антиковидных ограничений. При таком сценарии можно рассчитывать на продолжение текущего супер-цикла в сырье. При низкой активности капитальных вложений негативный эффект от падения спроса при замедлении экономического роста выглядит менее критичным для динамики цен на сырье.

В нефтяной отрасли действительно сложно ждать больше инвестиций после историй, подобных европейскому закону о налоге на сверхприбыль. Также, согласно аналитикам Bloomberg NEF, инвестиции в переход на чистую энергетику в 2022 г. уже сравнялись по объемам с инвестициями в углеводороды. Чтобы достигнуть нулевых выбросов к 2050 году, по данным исследований, понадобится увеличить усилия в четыре раза, но в целом тренд понятен: субсидии для зеленой энергетики, дополнительные налоги и высокая стоимость капитала для старой энергетики заставляют нефтяников как можно больше прибыли возвращать своим акционерам.

Что же с добычей таких нужных для энергетического перехода металлов, как медь, никель и алюминий? Будет ли здесь начало очередного этапа инвестиций в новые мощности, которое может привести к обрушению цен при снижении спроса на фоне возможной рецессии?

Во-первых, проекты по добыче металлов не возводятся быстро. На это требуется несколько лет.

Во-вторых, стратегия на дисциплину в добыче и максимизацию выплат акционерам захватила все сырьевые сектора. Крупные добывающие проекты зачастую связаны с неблагоприятными для ESG рейтинга моментами, преодолеть которые помогут только более высокие цены на металлы. Поэтому в этом году можно рассчитывать на сохранение привлекательной конъюнктуры на всех международных сырьевых рынках.