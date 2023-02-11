Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели продолжила слабеть к основным торгуемым на Московской бирже валютам, обновляя минимумы с апреля прошлого года.

Так, доллар на неделе максимально подскакивал до 73,4 рубля, евро — до 78,83 рубля, а юань — до 10,81 рубля.

Таким образом, рубль остался под давлением, даже, несмотря на ощутимое увеличение продажи юаней в рамках обновленного бюджетного правила — до 8,9 миллиарда рублей с 3,2 миллиарда. В день. Атака рублевых "медведей" проходила на фоне появления данных о неожиданном взлете дефицита федерального бюджета РФ в январе до 1,760 триллиона рублей в условиях резкого роста бюджетных расходов и падения доходов.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то он на неделе смог удержать психологически значимый уровень 80 долларов за баррель сорта Brent, оттолкнулся от него вверх и в конце недели закреплялся выше 86 долларов.

Участники рынка "черного золота" отыгрывали ожиданиях восстановления спроса, в основном из Китая. КНР — один из крупнейших потребителей нефти, и более позитивные экономические прогнозы после ослабления ковидного карантина в Поднебесной благоприятно отражаются на перспективах глобальных покупок нефти и ее стоимости.

Импульс росту нефтяных котировок в конце недели пришел от заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США, после выхода в начале недели на максимум с 6 января (около 104 пунктов) затем преимущественно сползал в район отметки 103 пункта, что, в целом поддерживало аппетит к рисковым активам.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 2,79 рубля до 73,39 рубля, евро — на 1,55 рубля до 78,45 рубля, юаня — на 33 копейки до 10,75 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю подскочила до 6,35 тысячи против 5,65 тысяч неделей ранее.

ДАВЛЕНИЕ НА РУБЛЬ ПЕРЕВЕШИВАЛО

Рубль начал рабочую неделю попытками стабилизации против основных торгуемых валют. Надежды для рубля исходили от ожиданий начала с 7 февраля почти утроенных в объеме продаж юаней (до 8,9 миллиарда рублей в день) в рамках бюджетного правила.

При этом сдерживающим для рубля фактором было глобальное ослабление аппетита к риску из-за ожиданий жестких сигналов ФРС США с назначенного на среду заседания комитета по открытым рынкам регулятора.

Этому же способствовало повышение геополитической напряженности между США и КНР после того, как у берегов США был все-таки сбит разведывательный китайский воздушный шар.

Еще одним фактором неопределенности для рынков стали разрушительные землетрясения в Турции и Сирии.

В середине недели ослабление рубля резко усилилось на фоне опасений по поводу дефицита бюджета РФ. По предварительной оценке Минфина, он составил в январе 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59% к годовом исчислении, до 3,117 триллиона рублей, а объем доходов упал на 35% до 1,356 триллиона рублей.

При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Минфин связал это со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в инерционном сползании против основных торгуемых валют с попытками стабилизации. Игроки на понижение рубля обратили внимание на сообщения об освобождении ряда экспортеров от обязательной продажи валютной выручки.

Однако в пятницу от ЦБ РФ пришли сигналы, поддерживающие российскую валюту. Регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых — третий раз подряд. При этом инфляционные ожидания населения, бизнеса хотя и снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Баланс рисков в РФ на среднесрочном горизонте по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, считает ЦБ.

Центробанку может потребоваться проводить более жесткую денежно-кредитную политику в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита. Регулятор поменял сигнал по ключевой ставке: при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.

Таким образом, налицо некоторое ужесточение риторики финрегулятора РФ, что традиционно оказывает поддержку рублю. Приближение налоговых выплат февраля также поддержит его.

Однако бюджетные опасения сохраняются в условиях неопределенности с влиянием западного эмбарго на российские нефтепродукты. Оно же вызывает сокращение притока валюты в страну. Это будет удерживать курс в диапазоне 70-75 рублей.