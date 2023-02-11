Все решится во вторник
На прошедшей неделе мировые рынки находились под давлением. Часть инвесторов, после позитивной реакции развитых рынков на итоги заседаний ведущих Центробанков, прошедших неделей ранее, предпочла перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в акциях, на фоне сомнений в возможности ведущих площадок продолжить восходящую динамику. Дополнительными поводами для снижения стали сезон отчетности компаний в США и выступления представителей ведущих ЦБ, которые не дали поводов для роста. При этом скудный блок макроэкономической статистики не смог сломить коррекционный настрой рынков.
Отметим, что на уходящей неделе индекс S&P500 не смог удержать позиции выше 4 100 пунктов, что ставит под сомнение возможность реализации сценария дальнейшего восстановления американского рынка. В текущий момент двойной поддержкой для рынка служат среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года, и отметка 4 000 пунктов. В случае отступления индекса S&P500 под данную поддержку вновь актуальным станет сценарий снижения с ближайшей целью в районе 3 250 пунктов.
Что же касается движущих факторов, то на следующей неделе во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США, которые могут стать определяющими для результатов всей недели. На их фоне инвесторы будут пересматривать свои ожидания относительно возможных дальнейших действий ФРС США, что определит их отношение к рисковым активам. Также инвесторы обратят внимание на статистику по розничным продажам и индексу цен производителей в Штатах и розничным продажам в Великобритании.
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