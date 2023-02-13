Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 0,9%. Исключение составляет рынок Китая, подтягивающийся на 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 1%, торгуясь в районе 85,6 доллара за баррель. Отметим, что основным фактором на предстоящей неделе станет блок важной макроэкономической статистики. Так, во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США, которые могут стать определяющими для результатов всей недели. На их фоне инвесторы будут пересматривать свои ожидания относительно дальнейших действий ФРС США, что определит отношение участников торгов к рисковым активам. Также рынки обратят внимание на статистику по розничным продажам и индексу цен производителей в Штатах и розничным продажам в Великобритании. Необратимость рубля и новые точки опоры

По итогам пятницы индекс Мосбиржи потерял символические 0,04%, закончив неделю в районе 2 262 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях, чему будет способствовать ухудшение внешнего фона. В результате индекс Мосбиржи вновь протестирует поддержку на уровне 2 250 пунктов. Пока рынку удается удерживать позиции выше данной отметки, что говорит в пользу реализации сценария дальнейшего восстановления с возможными целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов. В случае же пробоя данной поддержки, следующим уровнем, от которого рынок может попытаться возобновить восходящую динамику, станет отметка 2 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.50 мск доллар и евро теряют порядка 0,1%, торгуясь в районе 73,3 и 78,3 рубля соответственно, китайский юань отступает на 0,2%, снизившись до 10,73 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток основных мировых валют перейти к росту, чему будет способствовать ухудшение ситуации в ценах на нефть. При этом в первой половине недели давление на рубль сохранится, однако уже со среды национальная валюта может получить дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые начнут подготовку к пику налоговых выплат.