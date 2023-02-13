Несмотря на все риски, индекс Мосбиржи начал двигаться в сторону повышения, в январе на Мосбиржу пришли 555,4 тыс новых инвесторов.

Последние макропрогрозы, в том числе от МВФ и ЦБ РФ, допустивших возможность роста российской экономики, хотя бы и незначительного, в 2023 году, могут усилить рост индексов. Однако вероятность эскалации конфликта на Украине как дамоклов меч остается важным депрессивным психологическим фактором. Также из негатива отметим, что объявленное вице-премьером Александром Новаком сокращение нефтедобычи на 500 тыс баррелей в сутки в марте может сказаться на экономике.

Экономисты отмечают, что сальдированный финансовый результат корпоративного сектора сократился в третьем квартале 2022 года более чем вдвое по сравнению с третьим кварталом 2021 года, что особенно чувствительно для фондового рынка, однако последние новости эмитентов, акции которых торгуются на фондовом рынке, говорят о том, что не все безнадежно. Так, результаты Норильского никеля за 2022 год по МСФО, хотя и показали снижение основных финансовых показателей, тем не менее, указали на то, что рентабельность по EBITDA по прежнему выше 50%, что даст возможность выплачивать дивиденды, хотя и редуцированные по сравнению с прошлыми периодами. Важно и то, что Норильский никель увеличивает капитальные вложения, в том числе экологические проекты.

В Сбере дела и вовсе хорошо, так за январь текущего года прибыль возросла на 10% по сравнению с январем 2022 года, а чистый процентный доход увеличился на 16%, до 173,8 млрд руб. Чистый комиссионный доход прибавил 15%, розничный кредитный портфель — 12,6%, корпоративный кредитный портфель — 11,4%. Напомним, что по итогам 2022 года Сбер заработал около 300 млрд рублей и Минфин заявил, что вправе ожидать от Сбера выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли. Важно — и Сбер и Норильский никель сократили финансовые показатели в 2022 году и спорее всего сократят дивиденды, но тем не менее остаются успешными и могут обеспечивать выплаты своим акционерам.

Но есть компании на фондовом рынке которые в сложное время смогли обеспечить практически двухкратный рост показателей. К ним например относится лидер российской кибербезопасности —Positive Technologies. По предварительным данным, продажи компании выросли с 7,8 млрд руб в 2021 году до 14-14,8 млрд руб в 2022 году. Это стало возможным благодаря увеличению расходов на кибербезопасность и росту их стоимости из-за галопирующего роста числа хакерских атак. Скорее всего Positive Technologies заметно увеличит дивиденды по итогам 2022 года, на дивиденды может направляться согласно дивидендной политике до 100% чистой прибыли.

Таким образом можно говорить, что ситуация на российском рынке акций постепенно улучшается, хотя и остается хрупкой.