Предыдущая неделя на российском рынке акций завершалась нейтрально. Индекс МосБиржи закрывался около 2260 п., а торговая активность заметно снизилась. Обороты в пятницу упали до 23 млрд руб. против средних 40 за последние две недели. Понедельник начинается с негатива

Сохраняется тренд по опережающей динамике сталеваров. К ним присоединился и строительный сектор. В то же время акции нефтяников по-прежнему отстают и не дают из-за своего высокого веса продвигаться индексу выше.

Последний семь недель на российском рынке начинались с роста. Однако сегодня общий фон не располагает к уверенному подъему.

Новая налоговая формула

Правительство предложило новую формулу расчета цены нефти для целей налогообложения, так как котировка Urals стала нерепрезентативна и снижает поступления в бюджет. Теперь расчет будет привязан к цене Brent за минусом установленного дисконта ($34 в апреле, $31 в мае, $28 в июне, $25 с июля). То есть налог будет считаться из наибольшей величины: либо Urals, либо цена Brent за минусом указанной скидки.

Новые меры должны заставить нефтекомпании либо продавать нефть не ниже порогового значения, либо платить больше налогов в бюджет при избыточных дисконтах. С учетом анонсированного Александром Новаком сокращения добычи российскими компаниями на 500 тыс. б/с. с марта складывается не самая позитивная конъюнктура для акций нефтяников. Они могут продолжить отставать от динамики индекса МосБиржи. Для бюджета РФ новые меры естественно позитивны.

Итоги заседания ЦБ

Ключевая ставка ожидаемо осталась на уровне 7,5%, но регулятор ужесточил сигнал. Банк России при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это в первую очередь негативно для облигаций со средними сроками до погашения им будет сложно показать рост в текущей ситуации, возможно даже умеренное снижение.

Слабость рубля

Курс доллара растет восемь сессий подряд. Котировки подошли к 73,4. При этом динамика нефтяных цен полностью игнорируется. По паре USD/RUB допускаем возможность движения к 74,3-75, но в целом поводов для ускорения девальвации нет, возможно торможение этой тенденции, особенно с учетом ожиданий будущего роста предложения валюты нефтяников (из-за новых налоговых формул). По юаню следующий ориентир — это отметка 11.

Отчет Норникеля

Опубликован отчет по МСФО за 2022 г. Результаты по EBITDA и свободному денежному потоку оказались ниже ожиданий, что умеренно негативно для акций. В среднесрочной перспективе важным драйвером станет снижение запасов и высвобождение оборотного капитала. В фокусе инвесторов ожидания дивидендов за 2022 г. и новая формула для расчета будущих выплат.

Отчет ММК

Опубликованы операционные результаты за IV квартал 2022 г. Отчет можно назвать нейтральным. Объемы производства незначительно улучшились относительно III квартала, но в годовом сравнении остаются слабыми. Важно, что в I квартале конъюнктура на российском рынке улучшилась внутренние цены должны пойти вслед за ростом на мировых рынках. Среднесрочные ожидания по акциям ММК позитивные.

Американский рынок замер

Рынок акций США удержался от ускоренного снижения в прошлую пятницу. Индекс S&P 500 остается чуть ниже 4100 п. От снижения рынок удержал энергетический сектор (+3,5%) на фоне роста нефтяных цен.

На этой неделе в фокусе по инфляции за январь. Прежде всего речь об отчете по динамике индекса потребительских цен, который выйдет во вторник.

Сезон отчетов скоро завершится

Согласно данным FactSet, к текущему моменту отчиталось около 70% компаний индекса S&P 500. Из них чистая прибыль 69% эмитентов оказалась выше предварительных прогнозов аналитиков (средний показатель превышения за 10 лет —73%). Выручка 63% компаний выше ожиданий.

На предстоящей неделе из крупных корпораций ждем отчеты: Coca-Cola, Barrick Gold, Cisco, Airbnb, Kraft Heinz и др.

Рост цен на нефть

В пятницу фьючерсы Brent прибавили 2,7% и добрались до отметки $86. Поводом послужило заявление Александра Новака о том, что Россия с марта добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. При этом страны ОПЕК+ не намерены дополнительно замещать этот объем повышением производства.

Рынок нефти исторически является неэластичным, так что падение мировой добычи на 0,5% может приводить к непропорционально более сильному росту цены.