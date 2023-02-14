На российском рынке акций отмечается резкий спад торговой активности. Амплитуда колебаний индекса МосБиржи в понедельник была всего лишь 0,6%. В это же время обороты торгов упали до 21 млрд руб., что в два раза меньше, чем в среднем в предыдущие пару недель. Спад активности отражается и в нейтральной динамике большинства ликвидных акций. Каких-то выраженных трендов в отдельных секторах накануне не наблюдалось. Куда что делось: почему слабеет рубль

В ближайшее время индекс МосБиржи может продолжить консолидироваться около достигнутых отметок, либо возможно умеренное сползание вниз на фоне выжидательной позиции трейдеров перед событиями следующей недели. Что касается среднесрочного тренда, то он все еще растущий, но поводов для его продолжения участники могут не найти, даже с учетом ослабления рубля.

Рубль снова падает

Рубль несет потери к доллару уже девять сессий подряд. Курс USD/RUB поднялся к 73,8. Отскочившие к $85 цены на нефть рублю не помогают, как не помогают и повышенные объемы продажи валюты со стороны ЦБ. Сказывается рост импорта, снижение экспортной выручки, а также в целом отток валюты из страны.

Новые лидеры

В акциях третьего эшелона повышенный интерес вдруг снова проявился в акциях химиков: НКНХ (15,6%) и Казаньоргсинтеза-ап (+13,8%). И хотя оба эмитента выигрывают от слабости рубля, рост во многом является продолжением спекулятивных движений третьего эшелона. Бумаги заняли третье и пятое место по оборотам на всем рынке соответственно.

В то же время начали работать новые пониженные пороговые ограничения для бумаг, которые ранее разгонялись трейдерами. В лимит 10% в понедельник уперлись лидеры роста предыдущих дней: Красный Октябрь, Мостотрест и Белон.

Необычные цены в акциях Татнефти

Впервые в истории привилегированные акции Татнефти (АП) стали стоить дороже обыкновенных (АО). Фундаментальных оснований для такого расхождения не появлялось. АО остаются более ликвидными, по ним предусмотрено право голоса на собраниях акционеров, а дивиденды одинаковые.

Причина может быть в лишь крупном продавце в АО. В целом же соотношение АО/АП должно быть на уровне 1,05+ против текущего 0,99. При дальнейшем снижении АО относительно АП могут появиться основания для открытия парной идеи в расчете на возврат соотношения к справедливым значениям.

Пила на рынке США

По индексу S&P 500 продолжается пила в районе 4100 п. В понедельник котировки выросли на 1,1%. В результате пока нет никакой выраженной тенденции. Факторы роста и снижения балансируются. Если в пятницу наверх тянула энергетическая отрасль, то вчера в лидерах был технологический сектор, а энергетики, наоборот, в аутсайдерах. С одной стороны, волатильность остается повышенной, с другой — разнонаправленные колебания секторов не приводят к формированию какого-то устойчивого тренда по всему индексу.

В фокусе инфляция

Сегодня на американском фондовом рынке в фокусе будет статистика по инфляции за январь. Индекс потребительских цен, по ожиданиям аналитиков, вырастет на 0,4% или 6,2% в годовом выражении. Потенциально более высокие цифры могут восприниматься в качестве сильного негатива для рынка. В случае же инфляции ниже ожиданий — это будет умеренный позитив для акций.

США снова продают стратегические запасы нефти

Bloomberg пишет, что администрация Байдена может продать еще 26 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR). В прошлом году продажи из резервов поддерживали баланс на американском топливном рынке на протяжении большей части года. В результате SPR снизились на 220 млн баррелей до 371 млн — минимума за 40 лет.

Продажи из SPR могут временно перекрыть дефицит поставок на внутреннем рынке, но на длинной дистанции они не могут скорректировать общемировой баланс. Примечательно, что слухи появились после того, как Россия объявила о добровольном сокращении добычи в марте.