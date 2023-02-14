Сейчас статистика по инфляции в США и реакция на эти данные от ФРС, пожалуй, самый ожидаемый триггер для рынка. Все инвесторы в мире, какими бы инструментами они не торговали, так или иначе следят за статистикой крупнейшей мировой экономики. А последний год, после того как в США начала расти инфляция, так тем более.

Инфляция и ответные меры ФРС были важнейшей темой прошлого 2022 года. Инфляция росла, ФРС поднимал ставку, а рынки США и Европы корректировались. К концу 2022 года мы заметили, как рост инфляции вроде бы прекратился и наступила новогодняя пауза.

Инфляция напрямую влияет на фондовые индексы. Для борьбы с инфляцией ФРС поднимает ставки рефинансирования, что автоматически тянет за собой рост ставок по кредитам и прочим займам.

Не секрет, что одним из драйверов роста американского фондового рынка было наличие огромного количества дешевой ликвидности. Поднимая ставку, ФРС напрямую влияет на стоимость этой ликвидности, что ухудшает инвестиционный климат, заставляет инвесторов пересматривать свои портфели и избавляться от менее доходных или вовсе убыточных позиций. Это сказывается на стоимости активов на рынке и глобально на индексах.

Также, по статистике, порядка 50% взрослого населения США инвестируют в фондовый рынок. Инфляция напрямую сказывается на бюджете домохозяйств, сокращая излишки. Приходится перестраивать матрицу затрат, и одни из первых ограничений приходятся на фондовые инвестиции, урезание портфелей или избавление от них, что, как и в первом примере, влияет по цепочке на показатели фондовых индексов.

Начало этого года было достаточно позитивным, индексы росли достаточно бодро. Но некоторые аналитики поговаривают о том, что это лишь затишье и возможна вторая волна инфляции. Тогда многое будет зависеть от того, хватит ли ФРС профессионализма и жесткости поднимать ставку дальше и до какого уровня. Соблюсти этот баланс и не скатиться в рецессию — непростая задача.