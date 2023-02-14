События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 февраля
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-2,184 млн барр
|4:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,2%
|0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|10,5%
|10,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,4%
|-0,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь)
|-1,1%
|0,2%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|5,8%
|5,8%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|5,8%
|5,8%
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|1%
|-0,8%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-11,7 млрд евро
|-12,5 млрд евро
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (январь)
|248,6 тыс
|240 тыс
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,1%
|0,8%
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (февраль)
|-32,9
|-18
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,1%
|1,8%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь)
|0%
|-1,8%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (декабрь)
|0,5%
|-1,8%
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (январь)
|1,65%
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-0,7%
|0,5%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь)
|0,4%
|0,3%
|18:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь)
|0,3%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,423 млн барр
|0,321 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,043 млн барр
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
|3,678%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность за 4кв2022/2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (статус реализации и утверждение стратегии цифровой трансформации ПАО на 2022-2024)
https://1prime.ru/experts/20230214/839801346.html