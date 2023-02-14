МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -2,184 млн барр  
4:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,2% 0,1%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 10,5% 10,3%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,4% -0,4%
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь) -1,1% 0,2%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 5,8% 5,8%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь) 5,8% 5,8%
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 1% -0,8%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь) -11,7 млрд евро -12,5 млрд евро
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (январь) 248,6 тыс 240 тыс
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) -1,1% 0,8%
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (февраль) -32,9 -18
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -1,1% 1,8%
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь) 0% -1,8%
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (декабрь) 0,5% -1,8%
17:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (январь) 1,65%  
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -0,7% 0,5%
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь) 0,4% 0,3%
18:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь) 0,3%  
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,423 млн барр 0,321 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,043 млн барр  
21:00 USD США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 3,678%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Яндекс — финансовая отчетность за 4кв2022/2022    
  RUB Газпром нефть — СД (статус реализации и утверждение стратегии цифровой трансформации ПАО на 2022-2024)    