Вот и развязка: рынок взвыл
Во вторник, 14 февраля, на валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность. Ключевым событием дня стала публикация январских данных о динамике потребительских цен в США. До выхода отчета рубль умудрился укрепиться на 1% к доллару и евро. К закрытию вечерней сессии рублевые пары вернулись к уровням открытия утренней сессии. Торговые объемы были высокими во время их падения и низкими во время восстановления.
Укрепление рубля могло вызвать желание спекулянтов зафиксировать прибыль перед выходом американской статистики, либо кто-то из экспортёров продал валютную выручку по привлекательному курсу в преддверии налогового периода. Если это так, то момент для продажи валюты был выбран удачно. Дополнительное давление на рубль оказывали снижающиеся нефтяные котировки. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 73,80 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,24%, до 79,25 руб., юань/рубль — на 0,03%, до 10,80 руб.
В США годовая инфляция в январе замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее и прогноза 6,2%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,5% (прогноз был 0,5%). Инфляция замедлилась, но не так быстро, как ожидали многие. Чиновники Федеральной резервной системы во главе с председателем Джеромом Пауэллом продолжают выступать за повышение ставок до тех пор, пока не возьмут под контроль.
По итогам вторника нефть сорта Brent подешевела на 0,59%, до $85,90 за баррель. Цены на нефть незначительно снизились на фоне укрепления доллара и резкого увеличения запасов нефти по данным Американского института нефти (API). По данным API, запасы нефти подскочили сразу на 10,5 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов могли прибавить 1,5 млн баррелей и 0,4 млн баррелей соответственно. Данные продолжают давить на покупателей в Азии. Сегодня выйдет официальная статистика от Минэнерго США.
Сегодня утром на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,83 за баррель. Утренняя сессия открылась ростом по рублевым парам. Не вижу факторов, кроме налогового периода, для укрепления рубля. По-прежнему ожидаю продолжения роста пары доллар/рубль до зоны 74,50-75,00 руб.
Российский рынок акций во вторник ускорил движение вниз. Индекс Мосбиржи упал на 1,42%, до 2232,23 пунктов, индекс РТС — на 1,35%, до 952,85 п. Хуже рынка во вторник выглядели акции в секторе металлургии и добычи, а также представители сектора электроэнергетики (потери больше 2%). Отсутствие новостей подтолкнуло покупателей фиксировать прибыль по длинным позициям. В итоге реализовался «медвежий» сценарий. Поддержка находится на 2215 п. Именно к нему и двигается сейчас индекс IMOEX.
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