Российский рынок акций во вторник снижался всю сессию. В лидерах снижения были металлурги и сектор электроэнергетики. В целом весь индекс МосБиржи выглядел слабо, потеряв 1,6%. В его составе лишь 4 бумаги закрылись в плюсе.

Обороты торгов на падении незначительно выросли, но все еще остаются ниже тех объемов, которые ранее были в рамках предыдущей волны роста. Фиксация длинных позиций может быть следствием роста неопределенности участников перед событиями следующей недели. То есть фактор геополитики вновь становится определяющим в плане настроений инвесторов. В краткосрочной перспективе риски сползания индекса вниз остаются повышенными, несмотря на общий положительный среднесрочный взгляд.

Компания VK сообщила о планах перерегистрации с Британских Виргинских островов в РФ. Новость позитивная в плане отношений инвесторов, но в части бизнеса VK почти ничего не меняет.В целом теперь российские инвесторы в акции VK будут понимать, что внешние инфраструктурные риски из-за иностранной регистрации уйдут, а это фактор в пользу роста привлекательности бумаг. Важный момент в том, по какой схеме будет происходить переезд, и не появится ли избыточный навес предложения акций на Мосбирже после перерегистрации.

Газпром выходит из боковика: его акции сейчас находятся на нижней границе многомесячного бокового коридора. Во вторник была попытка выйти из него вниз и даже в моменте был импульс снижения, который затем выкупили. Бумаги на пограничной территории и в случае повторного спуска ниже 156 руб. распродажи могут усилиться в сторону 150 руб.

"Яндекс" опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г. Ждем сильных результатов, но в фокусе все-таки будут комментарии Яндекса по поводу анонсированного ранее разделения бизнеса.

Открытие реализовало 34,2% акций Qiwi (13,7% голосов) в конце 2022 г. Цена сделки и покупатель не называются. Новость позитивна в том плане, что снимается навес крупного продавца, ведь ранее несколько раз сообщалось о желание банка выйти из актива. Бумаги Qiwi во вторник упали на 2,3%.

Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций, который может быть принят на следующей неделе, сообщает Bloomberg. ЕС планирует ввести санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ. В санкционный список могут попасть Альфа-Банк, Росбанк, Тинькофф Банк и Фонд национального благосостояния.

Индекс потребительских цен (CPI) в США в январе снизил темпы роста до 6,4% с декабрьских 6,5%, однако аналитики ожидали более сильного замедления до 6,2%. В месячном выражении темпы роста выросли с декабрьских 0,1% до 0,5%, как и предполагал консенсус. Рост базового индекса, не включающего продукты питания и энергоносители, зафиксирован на уровне 5,6%, что выше прогноза 5,5%. В декабре рост был на уровне 5,7%.

Реакция американского рынка акций на данные по инфляции была смешанной. Индекс S&P 500 несколько раз резко падал и затем рос. Участники рынка не знают, как воспринимать статистику и что делать дальше, что и отражается в повышенной волатильности.

Первое впечатление от отчета: инфляция перестала столь быстро сбавлять обороты, и это скорее фактор в пользу дальнейшего роста ставок в США, что может негативно отразиться на рынке акций. Сейчас сдержанные среднесрочные ожидания по S&P 500.

Аналитики ОПЕК опубликовали ежемесячный отчет по рынку нефти. Эксперты увеличили прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 г. на 100 тыс. б/с до 2,3 млн б/с. В абсолютном значении показатель может составить в среднем 101,9 млн б/с. Главным образом спрос будет расти за счет Китая (+800 тыс. б/с.). При этом в ОПЕК понизили предыдущий прогноз добычи вне картеля на 100 тыс. б/с. до 67 млн. Цены на нефть относительно стабильны, фьючерсы Brent находятся около $85.