МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (декабрь) 171,5 млрд долл 152,8 млрд долл (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -1,72 трлн йен -1,82 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (январь) 11,5% 3,5% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (январь) -1,452 трлн йен -3,497 трлн йен (факт)
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (январь) -19,9 тыс -11,5 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (январь) 14,4 тыс -43,3 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (январь) 3,5% 3,7% (факт)
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
12:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
16:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь) -1%  
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (январь) 1,337 млн 1,35 млн
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) 0,1% 0,3%
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (январь) 1,382 млн 1,36 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (январь) -1,4%  
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 196 тыс 200 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль) -8,9 -7,4
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (февраль) 10,9  
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) -0,4% 0,4%
16:45 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
20:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
21:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
22:45 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.02) 601 млрд долл (на 03.02)  
  RUB Роснефть — СД (отчет о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов НК за 4кв2022, план заседаний СД на 1П2023)    
  RUB МРСК Урала — СД (бюджет комитетов СД на 1П2023, бизнес-план на 2023, включающий инвестпрограмму и прогнозные показатели на 2024-2027)    