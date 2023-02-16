События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 февраля
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (декабрь)
|171,5 млрд долл
|152,8 млрд долл (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-1,72 трлн йен
|-1,82 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (январь)
|11,5%
|3,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (январь)
|-1,452 трлн йен
|-3,497 трлн йен (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (январь)
|-19,9 тыс
|-11,5 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (январь)
|14,4 тыс
|-43,3 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (январь)
|3,5%
|3,7% (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|12:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь)
|-1%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (январь)
|1,337 млн
|1,35 млн
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|0,1%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (январь)
|1,382 млн
|1,36 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (январь)
|-1,4%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|196 тыс
|200 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
|-8,9
|-7,4
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (февраль)
|10,9
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|-0,4%
|0,4%
|16:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|22:45
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.02)
|601 млрд долл (на 03.02)
|RUB
|Роснефть — СД (отчет о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов НК за 4кв2022, план заседаний СД на 1П2023)
|RUB
|МРСК Урала — СД (бюджет комитетов СД на 1П2023, бизнес-план на 2023, включающий инвестпрограмму и прогнозные показатели на 2024-2027)
https://1prime.ru/experts/20230216/839821457.html