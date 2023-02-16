На утро четверга настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,8%. Фьючерсы на основные американские индексы после умеренного подъема днем ранее сегодня прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 85,9 доллара за баррель. Отметим, что улучшению настроений на рынках вчера поспособствовал выход статистики по розничным продажам в США, которая оказалась существенно лучше ожиданий. Сегодня на настроения инвесторов может повлиять блок данных из США — будет опубликована статистика по индексу цен производителей, заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии.

По итогам среды индекс Мосбиржи, несмотря на улучшение внешнего фона, упал на 3%, отступив до 2 166 пунктов. Сегодня ожидаем сохранения давления на российские акции, что приведет к дальнейшей коррекции индекса Мосбиржи. При этом в рамках вчерашней сессии рынок ушел ниже поддержки на уровне 2 200 пунктов. Закрепление под данной отметкой будет говорить в пользу дальнейшего снижения индекса Мосбиржи с ближайшей целью в районе 2 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань прибавляют порядка 0,3%, торгуясь в районе 74,8 и 10,9 рубля соответственно, евро подтягивается на 0,2%, поднявшись выше 80 рублей. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению. Улучшение ситуации в ценах на нефть и постепенная активизация экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам могут поддержать национальную валюту и способствовать ее переходу к укреплению. Плюс к этому может сработать технический фактор — пара доллар/рубль вплотную подошла к сопротивлению на уровне 75 рублей, от которого часть инвесторов может начать фиксировать прибыль по длинным позициям в американской валюте, что также будет способствовать восстановлению рубля.