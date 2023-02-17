В четверг, 16 февраля, большую часть времени рубль торговался в боковом тренде. Наибольшие потери он понес против "американца" на фоне его укрепления на Форекс. Пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 74,85 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 79,85 руб., юань/рубль — на 0,05%, до 10,87 руб.

В начале основной торговой сессии курс доллара снижался до 74,50 руб., после чего рынок смог стабилизироваться. До закрытия торгов цена находилась на отметке 74,80 руб. Курс евро торговался в ограниченном диапазоне на уровне 80,00 руб. По итогам торгов именно на этих уровнях были зафиксированы максимальные торговые объемы в четверг.

В пятницу, 17 февраля, пара доллар/рубль достигла уровня 75 руб. От него многие спекулянты могут начать фиксировать прибыль, поскольку является промежуточным сопротивлением и серединой комфортного диапазона для Минэкономразвития. По кумулятивной дельте видно, что покупки доллара ежедневно увеличиваются. Важное сопротивление достигнуто, а вот факторы для серьезного укрепления рубля отсутствуют.

Основным фактором давления на рубль остается сокращение притока валютной выручки из-за слабости нефтяного рынка, введенных санкций и дефицита бюджета. Продажи ЦБ китайской валюты по бюджетному правилу пока лишь частично компенсируют растущий спрос на юань со стороны российских импортеров. Минфин РФ имеет острую необходимость в деньгах для пополнения бюджета, чтобы сократить дефицит. Напомню, что в 2014 году изменение курса нацвалюты РФ на 1 рубль приносило в бюджет России порядка 190-200 млрд рублей, летом 2022 г. — 130 млрд рублей. К концу февраля ожидаются продажи валютной выручки для уплаты налогов. Рост рублевых пар будет затруднен.

Баррель Brent подешевел на 0,67%, до 84,62 руб. Цена закрывается снижением четыре дня подряд. Значимых новостей не поступало, поэтому настроения на нефтяном рынке формировались исходя из динамики индекса доллара, который продолжает восстанавливаться после ранее опубликованного отчета по инфляции.

Экономический календарь на сегодня пустой на важные макроданные для нефтяного рынка. Вечером Baker Hughes представит данные по бурению в США, которые являются опережающим индикатором добычи в стране. Следим за поддержкой и объемами на уровне $83,80. Если она не устоит, что цена быстро просядет быстро до $82 за баррель. Здесь сработает технический фактор, поскольку под уровнем $83,80 размещены защитные стопы спекулянтов, которые ставили на продолжения роста котировок. В случае падения цен на нефть, пара доллар/рубль отреагирует ростом до 75,50 руб.

Индекс Мосбиржи упал на 0,58%, до 2153,96 п., индекс РТС — на 0,90%, до 906,71 п. Инвесторы продают акции на фоне геополитической напряженности. Рынки по-прежнему очень чувствительны к любым событиям в политике. Поддержкой для индекса Мосбиржи выступает зона 2135-2145.