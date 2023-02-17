Взвоют все: как дефолт США отразится на мировой экономике
Уровень госдолга в США достиг значения установленного лимита в $31,4 трлн вследствие многолетнего процесса снижения налогов и увеличения государственных расходов. Республиканцы, недавно набравшие большинство в Палате представителей, выступают против повышения текущего потолка государственного долга.
Влияние на систему
Госдолг может остаться на прежнем уровне, оказывая значительное влияние на другие процессы в финансовой системе.
ФРС ведет политику сокращения своего баланса путем постепенного уменьшения реинвестирования ранее скупленных долговых активов. По мере снижения размера счета ФРС происходит сокращение ликвидности финансовой системы из-за уменьшения резервов коммерческих банков. Они хранятся в центральном банке и составляют часть финансовой основы государства.
Если лимит госдолга не будет расширен, то это может привести к более быстрому сокращению резервов банков в этом году, что будет оказывать на Федрезерв давление из-за необходимости завершить программу количественного ужесточения (QT) ранее планируемого срока.
Действия Минфина
Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что если лимит госдолга не будет расширен, то это может привести к первому в истории дефолту США по долгу и причинить экономический ущерб во всем мире.
Министерство приостановило инвестиции в Пенсионный фонд государственной службы и нетрудоспособности, а также Фонд медицинского страхования пенсионеров почтовой службы до 5 июня 2023 года.
Компромисс
Представители республиканской партии заявили, что хотят сократить расходы в рамках соглашения об увеличении лимита госзаимствований.
Вероятнее всего, что законодателям в США удастся договориться. Если демократы пойдут навстречу республиканцам в непопулярных вопросах сокращения программ в сфере медицинского страхования: Medicare и Social Security.
Таким образом, вероятно, что республиканцы согласуют 23 по счету увеличение лимита заимствований для Соединенных Штатов.
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