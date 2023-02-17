Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели в основном продолжила слабеть к основным торгуемым на Московской бирже валютам, по-прежнему обновляя минимумы с апреля прошлого года. Только в пятницу наметились попытки скорректировать многодневное падение.

Тем не менее, доллар на неделе максимально подскакивал до 75,3 рубля, евро — до 80,22 рубля, а юань — до 10,92 рубля.

Таким образом, рубль остался под давлением новостей о дефиците федерального бюджета РФ, снижении экспортерами продаж валюты и геополитических и санкционных рисков.

Что касается рынка нефти как традиционного фактора курсообразования рубля, то он на неделе попытался краткосрочно дотянуться до уровня 87 долларов за баррель сорта Brent, однако затем преимущественно сползал — в направлении 82 долларов к завершению недели.

Участники рынка "черного золота" отыгрывали сообщения о том, что американские власти сообщили о планах продать в апреле-июне 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. При этом минэнерго США оценило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 16,3 миллиона баррелей до 471,4 миллиона баррелей. Показатель оказался максимальным с июня 2021 года.

Кроме того, на рынке сильны ожидания, что ФРС США будет поддерживать банковские ставки в экономике на высоком уровне более продолжительное время, чем ожидалось ранее, поскольку инфляция хоть и замедляется, но остается заметно выше целевого уровня в 2%. В связи с этим эксперты заговорили даже о перспективах рецессии, и это соответствующим образом негативно отражается на перспективах нефтяного спроса.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США, после тестирования на неделе локального минимума (около 102,6 пункта), бодро развернулся вверх — в район отметки 104,7 пункта — к максимумам с начала января. Это сигнал охлаждения спроса на рисковые активы.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 90 копеек до 74,29 рубля, евро — на 85 копеек до 79,3 рубля, юаня — на 1 копейку до 10,76 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю сползла до 6,2 тысячи против 6,35 тысяч неделей ранее.

ДАВЛЕНИЕ НА РУБЛЬ НАРАСТАЛО

Рубль начал рабочую неделю снижением против основных торгуемых валют. Участники торгов отыгрывали падение притока валюты в страну. В частности, ЦБ РФ оценил, что в январе крупнейшие российские экспортеры продали иностранной валюты на 10 миллиардов долларов, тогда как в декабре прошлого года показатель составил 15,7 миллиарда.

Как отметил финансовый регулятор, значительное сокращение объема чистых продаж валюты обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода российских нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов.

Профицит счета текущих операций (СТО) РФ составил в январе 8 миллиардов долларов. Это почти в 2,5 раза меньше аналогичного результата годичной давности и сопоставимо с результатом января 2021 года, когда цена на нефть марки Brent была ниже 60 долларов за баррель. В обновленном макропрогнозе ЦБ ожидает в 2023 году профицит СТО на уровне 66 миллиардов долларов, то есть почти вдвое меньше, чем в октябрьском прогнозе, и в 3,4 раза меньше по сравнению с фактическим результатом за 2022 год

В то же время, сильный многодневный рост инвалюты с первого дня февраля создавал большой соблазн для фиксации прибыли, и в середине недели игроки уже пытались это делать.

Высокий спрос на размещаемые Минфином РФ ОФЗ на прошлой неделе поддерживал попытки коррекция рубля вверх. Ведомство разместило ОФЗ трех серий на 133,9 миллиарда рублей (по номиналу) при совокупном спросе свыше 229,9 миллиарда рублей.

Однако первая попытка скорректировать рубль вверх оказалась робкой и неудачной: иностранные валюты продолжили обновление максимумов с апреля прошлого года.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль продолжил слабеть против основных торгуемых валют, которые в итоге попробовали на прочность психологически значимые уровни сопротивления росту: 75 рублей за доллар, 80 рублей за евро, а юань немного не дотянул до 11 рублей. Это поддерживалось санкционными рисками. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России.

Однако игроки российского рынка обратили внимание на словесные интервенции, играющие в пользу рубля, пришедшие вовремя. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя вопрос о возможном решении регулятора по ключевой ставке на заседании в марте, в целом повторила сигнал о готовности регулятора рассматривать целесообразность ее повышения. В итоге рубль завершал неделю в коррекционном укреплении, составлявшем около 1% за день. Игрокам было что фиксировать, в частности, доллар с начала февраля максимально поднимался (до максимума пятницы в 75,3 рубля) на 5,48 рубля, или 7,9%.

Следующая рабочая неделя будет укороченной. На нее придется начало налогового периода февраля, когда экспортеры традиционно увеличивают продажи инвалюты, что обычно поддерживает курс рубля. Между тем, игроки рынка будут внимательно следить за геополитическими и санкционными рисками перед длинными выходными.