Все на продажу. Что ждет рынки в начале недели
На прошедшей неделе основным фактором для мировых рынков стали данные по инфляции в США. Так, во вторник были опубликованы данные по индексу потребительских цен, а в четверг индекс цен производителей. В обоих случаях значения за январь оказались выше ожиданий рынков. И, если реакция на потребинфляцию была нейтральной при сохранении надежд на ее дальнейшее замедление в ближайшие месяцы, то более высокие значения проминфляции поставили под сомнение возможность в дальнейшего активного замедление потребительских цен. На таком фоне инвесторы начали пересматривать ожидания по траектории ставок в США в сторону более высоких пиковых значений и более продолжительного удержания ставки на высоких уровнях. Это, в свою очередь способствует росту рисков рецессии в американской экономике и ухудшению ожиданий относительно показателей компаний. В результате, ухудшение настроений инвесторов привело к волне продаж по широкому спектру рисковых активов, прошедшей во второй половине недели.
При этом в первой половине недели индекс S&P500 предпринял очередную попытку преодоления отметки 4 100 пунктов, закрепление над которой может говорить в пользу продолжения восходящей динамики на американском рынке. Однако удержать позиции выше данной отметки не смог, откатившись в первой половине пятничных торгов на двухнедельные минимумы.
В рамках следующей недели, на наш взгляд, негативная тенденция четверга и пятницы может получить продолжение на сохранении пессимистичных ожиданий инвесторов. При этом начало недели пройдет на пониженных оборотах, в связи с выходным в США, где в понедельник будут отмечать День президента. Из макроэкономических событий предстоящей недели выделим публикацию предварительных индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за февраль, которые покажут настроения бизнеса на фоне роста ставок в развитых экономиках. Также из статистики выделим выход данных по инфляции в Еврозоне и расходам на личное потребление в США. Отметим, что инвесторы будут внимательно следить за выступаниями представителей ФРС, в которых будут искать оценку последних данных по инфляции и ожидания по траектории ставки.
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